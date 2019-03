von Stephan Freißmann und Holger Kleinstück

Die Badische Revolution von 1848/49 wird für kurze Zeit wieder Wirklichkeit – wenn auch nur als Schauspiel. Am kommenden Samstag, 9. März, stellt eine Gruppe um den Stockacher Ehrenfried Bantel und die Bürgermiliz aus Sipplingen den Barrikadenkampf in der Oberstadt nach. Schauplatz ist der Abschnitt der Hauptstraße vor dem Haus der Familie Dandler – ein historischer Ort, denn von dessen Balkon wurde die Revolution am 9. März 1848 durch Josef Fickler ausgerufen, wie Bantel erzählt.

Und er fügt hinzu, dass die Familie Dandler, die das Haus nach wie vor bewohnt, sofort für sein Vorhaben bereit gewesen sei. Auf der Straße vor dem Haus wird der nachgestellte Kampf ausgetragen. Geschossen wird mit historischen Waffen der Bürgermiliz, ähnlich wie bei der jährlichen Prozession an Fronleichnam in Sipplingen. Die Sicherheit des Publikums sei gewährleistet, so Bantel.

Die Barrikade soll dabei etwa zwischen dem Bürgerhaus Adler Post und dem gegenüberliegenden Friseursalon errichtet werden, erzählt Bantel. Die Straße wird dafür gesperrt, sagt Ordnungsamtsleiter Peter Fritschi. Aufeinandertreffen werden neun oder zehn Männer, die die Revolutionäre verkörpern, und die deutlich größere Sipplinger Bürgermiliz, so Bantel: "Die Unterzahl der Revolutionäre wollte ich beibehalten, denn das war damals tatsächlich so."

Als Revoluzzer träten Bekannte von ihm auf, die ähnlich begeistert von der Badischen Revolution seien wie er. Dieses begleitet ihn schon länger. Bis zu seinem Austritt sei er mehr als 30 Jahre lang Mitglied der Hecker-Gruppe in Singen gewesen, wo er auch herkomme, berichtet Bantel. Seit 28 Jahren lebe er nun schon in Stockach. Als "Demokrat der Mitte", wie er es formuliert, begeistere er sich für die Badische Revolution. Und zwar so sehr, dass er die Veranstaltung organisiert habe.

Gegenspieler der Revolutionäre ist die Sipplinger Bürgermiliz. Sie wird mit ihren historischen Vorderladern in Stockach antreten, wie hier auf einem Archivbild zu sehen. | Bild: Kleinstück, Holger

Dass die Sipplinger Bürgermiliz am Samstag als Gegenspieler der Revolutionäre auftreten wird, hat übrigens auch einen historischen Hintergrund, in dem das Adelshaus Bodman eine wichtig Rolle spielt. Denn die Bürgermiliz ist selbst zurückzuführen auf die Badische Revolution, die im Mai 1849 ihren Höhepunkt erreichte. In allen Landesteilen Badens hatten sich "Volksvereine" gebildet, die den Umsturz der bestehenden Ordnung und Staatseinrichtungen anstrebten.

In den letzten Tagen der Revolution in Baden tobte noch der Sturm in der Bodenseegegend, besonders im Dorf und Wohnsitz des Freiherrn von und zu Bodman. In der Nacht zum 9. Juli 1849 rückte die Sipplinger Bürgermiliz nach Bodman aus und kam dem von Rebellen bedrohten Gräflichen Haus zu Hilfe. Als Dank für diese Tat erhielt die Gemeinde Sipplingen von der großherzoglichen Regierung das Privileg, ihre Bürgerwehr weiter bestehen zu lassen – bis heute, wo die Bürgermiliz freilich als Verein tätig ist.