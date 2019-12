Die Straße von und zur A 98 sowie Wahlwies ist nun wieder offen. Die umfangreiche Sanierung hatte am 23. September begonnen. Die Straße sowie Entwässerung, Bankette, der Parkplatz unter der Autobahnbrücke und mehr wurden erneuert. Es gibt nun auch neu zwei separate Abbiegespuren nach links in Richtung Stockach und nach rechts in Richtung Espasingen.

Eigentlich war das Ende der Maßnahme für den 13. Dezember anvisiert. Dann gab es wetterbedingte Verzögerungen. Laut Baufirma sollte das neue Datum der 20. Dezember sein, doch es klappte nun am 18. Dezember.

