Der Unfall ereignete sich am Samstag gegen 16.55 Uhr auf der Bundesstraße 31 alt, wie die Polizei in einer Pressemeldung mitteilt. Demnach war die 25 Jahre alte Fahrerin eines leichten Motorrads auf der Ludwigshafener Straße um diese Zeit in Richtung Ludwigshafen unterwegs. Beim Linksabbiegen an der Anschlussstelle Stockach Ost hat sie laut der Mitteilung ein entgegenkommendes Auto übersehen. Es kam zum Zusammenstoß, wobei die Frau sich schwere Verletzungen zuzog. Den materiellen Schaden beziffert die Polizei mit etwa 3000 Euro.