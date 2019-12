Laut einer Mitteilung der Polizei fuhr ein 18-Jähriger mit seinem Auto in Richtung Wahlwies, als ihm in einer Linkskurve ein Fahrzeug entgegenkam. Aufgrund der schmalen Fahrbahn bremste dessen 71-jährige Fahrerin und fuhr nach ihren Angaben an den rechten Fahrbahnrand, so die Polizei.

Als die Autos einander passierten, stießen sie an den vorderen linken Kotflügeln zusammen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.