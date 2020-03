von Doris Eichkorn

Eine Autorin aus der Region lockte kürzlich das Publikum zu „Bücher am Markt“ in Stockach. Etwa 30 Zuhörer waren dabei, als Ingrid Roth aus Heudorf aus ihrem Erstlingswerk „Maja – das Badetuchmädchen“ las. Immer wieder gab es dabei kleine Erklärimpulse. Die Hauptperson Maja lässt die Zuhörer durch ihre eigenen Augen blicken. Ihr persönliches Schicksal verbindet sich im Buch in der Geschichte um ihr erstgeborenes Kind mit der Aufarbeitung der eigenen Erfahrungen. Sie möchte ihrem Kind Sicherheit bieten, eine gute Mutter sein.

„Mir war es wichtig, mit diesem Buch zu zeigen, dass jeder Mensch wertvoll ist und man ihn keinesfalls in eine Schublade stecken sollte, ohne die Gründe für sein Handeln zu kennen“ so Ingrid Roth im Gespräch mit dem SÜDKURIER. Ihr Buch spielt in den 1960er-Jahren. „Die Zeit war ärmer, schlichter und oftmals waren die Menschen näher bei sich“, so Roth auf die Frage, weshalb sie diese Zeit zur Grundlage ihres Buches nahm. Sie selbst ist Mutter von vier erwachsenen Kindern und von Beruf Kinderkrankenschwester. Die Bindung von Mutter und Kind liegt ihr am Herzen. Deshalb haben sie und ihr Mann sich auch entschieden, als Pflegefamilie Kindern Sicherheit zu bieten.

Dennoch war ihr dies zu wenig, sie wollte sich auch aktiv für die Interessen von Kindern einsetzen und bildete sich weiter. Nun nimmt sie als zertifizierte Verfahrensbeiständin auch an Gerichtsverhandlungen teil, um die Interessen von Kinder zu vertreten. „Jeder Mensch ist wertvoll“, ist sie überzeugt – und jeder Mensch greife immer auf selbst Erlebtes zurück. Ganz wichtig sei es ihr, dass Kinder sich sicher fühlen könnten.

Bereits als Jugendliche habe sie in ihrem Umfeld erlebt, dass Kinder – so wie die Hauptperson im Buch – Gewalt ausgesetzt sein könnten. Ob die junge Mutter in ihrem Buch es schafft, eine Mutter-Kind Beziehung aufzubauen, ebenso wie aus dem Teufelskreis der Gewalt auszubrechen – das erfährt nur, wer Roths Buch „Maja – das Badetuchmädchen“ zu Ende liest.