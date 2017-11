vor 6 Stunden SK Stockach Autofahrerin (24) stirbt nach Unfall auf der B31-neu bei Stockach

Ein schwerer Unfall zwischen einem Auto und einem Lastwagen ereignete sich am Montag Morgen gegen 11.15 Uhr, wie die Polizei in einer Pressemeldung mitteilt. Eine 24-Jährige starb noch an der Unfallstelle. Ihr völlig zerstörter Kleinwagen und der beschädigte Lastwagen blieben auf den Fahrbahnen liegen.