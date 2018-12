von SK

Ein Autofahrer ist am Donnerstag gegen 22.30 Uhr mit seinem Fahrzeug in der Nähe des Zollbruck-Kreisverkehrs in Nenzingen gegen einen Grundstückszaun geprallt. Wie die Polizei mitteilt, war der Autofahrer alkoholisiert und fuhr vor dem Unfall über die Mittelinsel des Kreisverkehrs und einen Radweg. Er blieb unverletzt.

Er räumte gegenüber der Polizei ein, Alkohol getrunken zu haben. Bei einem Atemalkoholtest wurde ein Wert von rund 1,7 Promille festgestellt. Ein Arzt entnahm eine Blutprobe bei ihm, seinen Führerschein musste der Mann abgeben. Die Polizei schätzt den am Fahrzeug entstandenen Schaden auf rund 7000 Euro und den restlichen Schaden auf 500 Euro.