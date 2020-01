Grund dafür war laut Auskunft der Pressestelle des Polizeipräsidiums Konstanz ein liegengebliebener Lastwagen. Die Panne sei auf dem Weg von der eigentlichen Autobahn zur Abzweigung der Kreisstraße in Richtung Wahlwies aufgetreten, so eine Sprecherin. Kurz vor der Abzweigung sei der Laster mit Getriebeschaden liegengeblieben. Daher sei gegen 8 Uhr die Polizei informiert worden. Die Anschlussstelle wurde laut der Pressestelle in Fahrtrichtung Überlingen gegen 9 Uhr gesperrt. Erst gegen 12 Uhr sei diese wieder freigegeben worden.