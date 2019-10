von SK

Der Unfall ereignete sich laut dem Polizeipräsidium Konstanz am Donnerstag gegen 13 Uhr. Demnach war der 32 Jahre alte Fahrer des Lasters auf der Abfahrt unterwegs und musste an der roten Ampel an der Bundesstraße 31 warten. Da er zu weit in die Einmündung gefahren war, setzte er zurück. Dabei prallte der Laster auf das Auto, mit dem ein 32-jähriger Mann unterwegs war. Den Schaden beziffert die Polizei mit etwa 3500 Euro.

Die Beamten erhoben eine Sicherheitsleistung von dem Lastwagenfahrer. Die Ampel regelt an dieser Stelle den Verkehr, solange an der Anschlussstelle Stockach-West gebaut wird, weil dadurch mehr Fahrzeuge über die Anschlussstelle Stockach-Ost fahren.