von SK

Ein 19 Jahre alter Autofahrer saß am ersten Weihnachtsfeiertag unter Drogen am Steuer und war auf der Autobahn unterwegs. Verkehrspolizisten hielten den Mann am Mittwoch gegen 20.15 Uhr an der Anschlussstelle Stockach-West der Autobahn 98 an, wie die Polizei in einer Pressemeldung mitteilt. Der 19-Jährige war demnach zuvor schon mehreren anderen Autofahrern aufgefallen, weil er sehr unsicher auf der Straße unterwegs war. Die Beamten kontrollierten den Mann und machten einen Urintest. Dieser hat laut der Polizeimeldung positiv reagiert. Daher veranlassten die Beamten eine Blutentnahme durch einen Arzt und untersagten dem 19-Jährigen die Weiterfahrt.