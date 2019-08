Wie dem SÜDKURIER eine Polizistin vor Ort berichtete, ging ein Überholvorgang schief und das Fahrzeug kam in Höhe Besetze von der Straße ab. Der Caddy sei von Stockach aus kommend in Richtung Hohenfels-Mindersdorf unterwegs gewesen.

Die K6180 ist mittlerweile wieder in beide Richtungen freigegeben. | Bild: Singler, Julian

Wie die Polizei am Nachmittag auf SÜDKURIER-Nachfrage erklärt, habe die Frau nach bisherigen Erkenntnissen in einer langen Rechtskurve einen Lastwagen überholen wollen. Währenddessen sei ein weiteres Fahrzeug entgegengekommen. Die Fahrerin habe eine Kollision vermeiden wollen und scherte wieder ein. Dabei berührte sie mit ihrem Auto den Lastwagen und kam links von der Fahrbahn ab, so die Polizei. Die Frau wurde leicht verletzt, als sich das Auto überschlug und auf dem Dach liegen blieb. Sie musste zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden.