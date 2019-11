Ein 42-Jähriger parkte mit seinem Auto am rechten Fahrbahnrand in Richtung Hägerweg. Laut einer Mitteilung der Polizei öffnete er die Fahrertür, ohne auf den rückwärtigen Verkehr zu achten. Ein vorbeifahrendes Auto, in dem eine 64-Jährige am Steuer saß, stieß gegen die offene Tür und drückte diese nach vorne. Verletzt wurde niemand.