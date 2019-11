Ein 22-Jähriger fuhr laut einer Mitteilung der Polizei gegen 9 Uhr mit seinem Ford von Liptingen in Richtung Stockach. In einer langgezogenen Linkskurve geriet das Auto nach rechts auf das Bankett und überschlug sich. Die Feuerwehr, die mit vier Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften an die Unfallstelle ausrückte, musste den Mann aus seinem Ford befreit werden.

Ein Rettungswagen brachte den verletzten 22-Jährigen in ein Krankenhaus. Sein Fahrzeug musste abgeschleppt werden.