von SK

Schock in der Führerscheinprüfung: Ein unbekannter Autofahrer ist mit seinem Fahrzeug auf ein Motorrad aufgefahren. Dessen Fahrerin war gerade in der Fahrprüfung. Der Unfall geschah am Montag gegen 9.45 Uhr an der Autobahn-Anschlussstelle Stockach-Ost, wo die 21-Jährige mit ihrem Gefährt an der provisorischen Ampel wartete. Währenddessen prallte der unbekannte Autofahrer mit seiner Fahrzeug ins Hinterrad des Motorrads, wie die Polizei mitteilt. Nur durch einen raschen Sprung vom Fahrzeug konnte sie sich in Sicherheit bringen, heißt es in der Meldung weiter. Die Frau wurde nicht verletzt. Der Autofahrer setzte nach dem Zusammenstoß allerdings zurück und flüchtete über die rote Ampel hinweg in Richtung Ludwigshafen von der Unfallstelle. Der Schaden am Motorrad liegt bei mehr als 1000 Euro.

Da die Motorradfahrerin zum Zeitpunkt des Unfalls gerade in der Führerscheinprüfung war, standen Fahrlehrer und Prüfer zwei Autos hinter ihr. Sie beschrieben Unfallverursacher und Auto laut der Polizeimeldung folgendermaßen: silbernes Fahrzeug in der Größe eines Seat Leon oder VW Golf mit Sigmaringer Kennzeichen (SIG). Der Fahrer soll etwa 55 Jahre alt sein und graue Haare haben. Die Polizei in Stockach bittet um Hinweise unter Telefon (077 71) 93 91 0.