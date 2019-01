Wahlwies Glut aus dem Kamin entzündet Zimmerdecke: 47 Einsatzkräfte bei Brand in Wahlwies im Einsatz

Bei einem Brand in einem Gebäude in der Leonhardstraße in Wahlwies ist am Montagabend ein Schaden von mehreren Zehntausend Euro entstanden. So lautet die erste Schätzung der Polizei.