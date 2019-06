17 Bilder umfasst die aktuelle Ausstellung von Isburga Rupp, die im Nebenzimmer des Badischen Hofs zu sehen sind. Die Stockacher Künstlerin malt hauptsächlich mit Pastellkreise. Unter ihren Werken, die sie für die Ausstellung ausgesucht hat, sind aber auch Bilder aus Acryl auf Malplatte und Acryl auf Leinwand. „Ich komme immer wieder auf Pastellkreide zurück. Das ist mein Ding“, sagt sie über die Techniken, die sie beim Malen nutzt. „Schattierungen gelingen mit Pastellkreide sehr gut“, ergänzt sie.

Bis auf drei Blumen-Motive zeigen alle Bilder der aktuellen Ausstellung Landschaftsansichten, hauptsächlich vom Bodensee und aus dem Hegau. Darunter befinden sich die Bodmaner Aachmündung, die Frühlingsallee auf der Insel Mainau und die Hegauberge. Es sind ältere, aber auch ganz neue Werke, die Isburga Rupp für die Schau zusammengestellt hat. Alle haben die Maße 50 mal 60 Zentimeter.

„Ich habe überlegt, ob ich Tierbilder oder Landschaften zeige und mich dieses Mal für Landschaften entschieden“, erzählt Isburga Rupp. Es sind viele Sonnenuntergängen dabei. Sie hat teilweise Schmuckbilder, die im SÜDKURIER abgedruckt waren, aber auch Postkarten oder selbst fotografierte Fotos als Inspiration für ihre Werke benutzt. Das Bild der Bodmaner Aachmündung basiert zum Beispiel auf einem eigenen Foto, das vor ein paar Jahren entstanden ist.

Hermann Schmeißer, der Wirt des Badischen Hofs, hatte Isburga Rupp im Frühling die Möglichkeit für die neue Ausstellung im Nebenzimmer angeboten. Die Stockacherin hat im vergangenen Jahr gemeinsam mit den Montagsmalern, einer Künstlergruppe zu der sie gehört, ausgestellt. Von ihr gab es aber auch früher schon Einzelausstellungen im Badischen Hof.

Das Restaurant ist übrigens nicht das einzige Gebäude in der Stadt, in dem Bilder der Künstlerin zu sehen sind. Einige ihrer Werke hängen seit dem Tag der offenen Tür auch als Dauerleihgabe in den Gängen und Büros des Polizeipräsidiums Stockach.

Derzeit steht noch keine genaue Dauer für die Ausstellung fest. Sie ist immer zu den Öffnungszeiten des Badischen Hofs zu sehen.