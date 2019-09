Das war nur ein kurzes Gastspiel: Philipp aus Stockach ist bei der RTL 2-Sendung „Love Island„ ausgeschieden. Das entschieden die Zuschauer per App-Abstimmung. In der Folge vom Dienstagabend musste der 29-Jährige aus der Villa auf Mallorca ausziehen. „Ich bin ein bisschen traurig, aber auch froh, meine Familie und Freunde wieder zu sehen“, wird er in einer Pressemitteilung des Senders zitiert. Philipp könne sich vorstellen, noch mal bei der Kuppel-Sendung mitzumachen. Dann aber von Beginn an. Als Nachzügler sei es schwieriger.

Aktuell wohne er laut des Fernsehsenders bei seiner Mutter, weil es ihr gesundheitlich nicht gut gehe. Philipp könne sich vorstellen, am Bodensee zu bleiben. Nordrhein-Westfalen oder Bayern seien aber auch Optionen. „Zum Runterkommen ist der Bodensee perfekt, doch in meinem Alter suche ich eher das Großstadt-Gefühl“, heißt es in der Pressemitteilung.