Die Stadt Stockach kauft nicht, wie ursprünglich geplant, eine neue Großkehrmaschine für die Reinigung von Straßen und Plätzen. Dies hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung bei einer Enthaltung einstimmig beschlossen. Wie Bürgermeister Rainer Stolz in der Sitzung erklärte, sei die Verwaltung zu dem Schluss gekommen, dass die Vergabe der Arbeiten an ein externes Unternehmen günstiger sei als der Kauf, vor allem wenn man die Personalkosten für die Mitarbeiter der Technischen Dienste einkalkuliere, die mit der Maschine arbeiten. Laut der Sitzungsvorlage liegen die Kosten für eine neue Großkehrmaschine bei etwa 250 000 Euro. Demnach sei zudem das Personal bei den Technischen Diensten knapp. Den Auftrag für ein Jahr bekam nun die Firma Rolf Moll aus Stockach für etwa 65 000 Euro. Moll, der selbst für die CDU im Gemeinderat sitzt, enthielt sich bei Abstimmung und Aussprache. Die derzeitige Großkehrmaschine der Technischen Dienste ist laut der Sitzungsvorlage inzwischen 18 Jahre alt und lässt sich nicht mehr wirtschaftlich reparieren. Vor drei Jahren habe die Stadt sie für 25 000 Euro gebraucht gekauft.