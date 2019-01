Handwerker zu finden, wird zunehmend zu einem Problem – auch für große Auftraggeber wie die Stadt Stockach. Das zeigt sich nun wieder im Stadtteil Hoppetenzell. Die dortige Feuerwehr bekommt ein neues Fahrzeug, das allerdings nicht in die vorhandene Garage passt. Alle Beschlüsse für eine neue Garage sind gefasst, die Planung liegt vor, Fördergelder des Landes sind zugesagt. Doch es fehlt an Handwerkern.

Im August habe das Bauamt die Rohbauarbeiten für die neue Feuerwehrgarage beschränkt unter zehn Unternehmen ausgeschrieben, heißt es in der Verwaltungsvorlage für die jüngste Sitzung des Planungsausschusses des Stockacher Gemeinderats. Allerdings sei kein einziges Angebot eingegangen, wie Willi Schirmeister, Leiter des Stadtbauamtes, in der Sitzung schilderte. Man habe sich dann unter den Firmen, die dem Amt bekannt sind, durchgefragt, wer die Arbeiten übernehmen könnte. Und am Ende habe man zwei Unternehmen zu einem Angebot "überredet", so Schirmeister wörtlich.

Günstigste Bieterin für die Arbeiten ist die Firma Lindenmayer aus Ludwigshafen mit knapp 113 000 Euro. Das sind etwa 22 Prozent mehr, als in der ersten Kostenberechnung vor eineinhalb Jahren erwartet worden sei, heißt es in der Sitzungsvorlage. Doch die Gemeinde ist unter Zugzwang: Das neue Feuerwehrauto soll im Frühjahr geliefert werden. Daniel Traber, Abteilungskommandant der Hoppetenzeller Wehr und stellvertretender Gesamtkommandant, erklärte sich bei der Abstimmung zwar für befangen, schätzte den Lieferzeitpunkt aber auf Mai oder Juni.

Auch Bürgermeister Rainer Stolz wies darauf hin, dass man der Feuerwehr nun helfen müsse, denn das neue Fahrzeug müsse untergebracht werden. Ansonsten hätte man das Vorhaben noch einmal grundsätzlich überdenken müssen, so Stolz. Der Planungsausschuss hat den Auftrag nun einstimmig vergeben. Die Arbeiten sollen so rasch wie möglich beginnen, sagte Willi Schirmeister.