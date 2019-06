Glitzerfummel, Plateauschuhe und ein rappelvoller Gustav-Hammer-Platz – die Gruppe Abba 99 aus München hatte bei ihrem Auftritt zum Auftakt des Stadtfestes Schweizer Feiertag ihr Publikum nach kurzer Zeit voll im Griff. Kein Wunder, zeigten auf die Frage, wie viele Abba-Fans eigentlich im Publikum sind, eine Menge Arme nach oben. Die vielen Besucher im Publikum gingen mit und schon nach kurzer Zeit kam der Platz ins Tanzen. Dabei kamen auch Menschen in Bewegung, die in den 1970er-Jahren, die die Musiker so gekonnt auferstehen ließen, sicher noch nicht im tanzfähigen Alter waren.

Das magische Buch: Thomas Schweitzer mit seinem aufwändig als Buch gestalteten Kostüm, auf dem die Besucher das Festprogramm nachlesen können – und mit Saxofon. | Bild: Siegfried Kempter

Der Top-Act des Abends setzte mit einer Party bis in die Nacht den Schlusspunkt unter einen äußerst sommerlichen Festauftakt. Los ging es dabei sehr sportlich. Denn zu Beginn des Abends gehörte der Platz vor der Bühne der Showturngruppe Phoenix des TV Jahn Zizenhausen. Bei hochsommerlichen Temperaturen beeindruckten die Turner, die demnächst bei der Welt-Gymnaestrada in Dornbirn auftreten werden, die Zuschauer auf dem Gustav-Hammer-Platz. Sie führten, soviel verriet Bürgermeister Rainer Stolz schon in seinem Grußwort, eine ähnliche Choreografie auf wie die, die in Dornbirn zu sehen sein wird.

Die Showturngruppe Phoenix vom TV Jahn Zizenhausen wird demnächst bei der Welt-Gymnaestrada in Dornbirn auftreten – und beeindruckte beim Auftakt des Schweizer Feiertags das heimische Publikum mit ihrer Choreografie. | Bild: Siegfried Kempter

Stolz warb nicht nur für das Fest und die vielen Akteure, die dabei vertreten sind. Er eröffnete den Schweizer Feiertag auch mit einem Fassanstich. Nach vier Schlägen – inklusive einer kurzen Bierfontäne – war die Sache erledigt und das Fass gab seinen Inhalt preis. Der Platz füllte sich im Laufe des Abends zusehends mit Menschen, wobei ein Akteur ein besonderer Hingucker war.

Eine kleine Bierfontäne muss ein: Fassanstich beim Schweizer Feiertag 2019 mit (von links) Siegfried Endres vom Verein HHG, Bürgermeister Rainer Stolz, Florian Kempter von den Yetis und Narrenrichter Jürgen Koterzyna. | Bild: Siegfried Kempter

Thomas Schweitzer vom Stelzentheater Leonhard aus Bielefeld steckte in einem aufwendigen Kostüm in Form eines riesigen Buches. Darauf zu sehen: Das Festprogramm und die Namen der Sponsoren. „Ein ganz neues Engagement für uns“, sagte Kulturamtsleiter Stefan Keil dazu, der mit Hauptamtsleiter Hubert Walk das Fest organisiert. Auch am Festsamstag werden Schweitzer und Olaf Leonhard mit ihren Kostümen auf dem Fest unterwegs sein. Am frühen Abend rockte die Gruppe Kentucky Boys aus dem Raum Stockach mit ihrer Rockabilly-Musik den Platz – ein Auftakt nach Maß für ein sommerliches Stadtfest.