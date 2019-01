Ein Aufregerthema geht in die nächste Runde: Die Kindergartenbeiträge an Stockacher Einrichtungen beschäftigen einmal mehr den Gemeinderat. Denn die Haushaltsberatungen stehen auf der Tagesordnung der nächsten Sitzung. Dabei soll es auch um die neuen Beitragssätze gehen. Im Herbst hatte es Proteste von Eltern gegeben, die sich gegen die neuen Beiträge gewehrt hatten. Diese hatte der Gemeinderat im April 2018 beschlossen. Damit einhergegangen war ein Modellwechsel bei der Berechnung der Ermäßigungen für Familien mit mehreren Kindern.

Die Begründung der Eltern für ihre Kritik war, dass es vor allem im Kleinkindbereich zu starken Beitragssteigerungen von etwa 50 Prozent kommen würde, wenn die im April beschlossenen Beiträge eingeführt würden. Der Gemeinderat schob wegen der Proteste und auf Vorschlag der Verwaltung die Einführung der neuen Beiträge bis April auf. Nun soll auch eine Datenerhebung vom Herbst berücksichtigt werden.

Die nun veröffentlichte neue Verwaltungsvorlage für den Gemeinderat verzeichnet, anders als sonst üblich, keinen Beschlussvorschlag. Es geht aber daraus hervor, dass nach der Umstellung der Beitragssätze weniger Beiträge eingehen dürften als zuvor.

Und weiter: "In der Diskussion befindliche Absenkungen der Elternbeiträge werden das Beitragsaufkommen weiter absenken." Im Anhang zum Haushaltsplan sind die Elternbeiträge für die Kinderbetreuung abgedruckt – mit dem Zusatz "voraussichtlich" und den Beträgen vom April 2018, die viele Eltern als ungerechte Härte empfanden.

Auch hierum geht es in der Gemeinderatssitzung: Sanierung und Umbau der Grundschule in der Tuttlinger Straße sind als größter Investitionsblock im städtischen Haushalt für 2019 verzeichnet. | Bild: Freißmann, Stephan

In derselben Sitzung soll der Gemeinderat auch den Haushaltsplan der Stadt für 2019 verabschieden. Darin sind beispielsweise beinahe 10 Millionen Euro fürs Bauen ausgewiesen. Die größten Einzelposten sind Sanierung und Neubau an der Grundschule Stockach und der Neubau des Feuerwehrhauses in Seelfingen.

Die Sitzung beginnt am Mittwoch, 16. Januar, um 18 Uhr im großen Sitzungssaal des Stockacher Rathauses