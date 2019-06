von Susanne Schön

Ein schwieriges Thema und doch so wichtig – darin waren sich alle einig, die den Elterninformationsabend mit Manuela Dirolf besuchten. Die Heilpraktikerin für Psychotherapie und ehemalige Kriminalbeamtin hat schon viel erlebt und ist sich sicher, dass Prävention wichtig ist. „Es ist die schönste Aufgabe zu verhindert, dass etwas Schlimmes passiert“, fasste sie am Ende des Abends zusammen. Und es gibt unfassbar Schlimmes, das passieren kann, wenn es um das Thema „Sexueller Missbrauch von Kinder“ geht.

Eltern und Pädagogen beim Vortrag

Rund sechzig Eltern, Erzieherinnen und Lehrerinnen haben sich in der Mensa der Grundschule Stockach getroffen, um sich mit Manuela Dirolf über dieses Thema auszutauschen. Die Traumatherapeutin freute sich über den regen Austausch und nahm die Rückmeldungen der Eltern, bei deren Kindern sie in den Klassen drei und vier Workshops gab, gerne an. Denn, so kristallisierte sich an diesem Abend schnell heraus, die Eltern sind wichtigster Ansprechpartner der Kinder. Hier muss das Vertrauen stimmen, so die Erfahrung von Manuela Dirolf.

Bücher helfen beim Gespräch

Das Gespräch zwischen Eltern und Kindern über das Thema sei wichtig. Die meisten Missbrauchsfälle passieren zwischen sechs und zehn Jahren, erklärte die Referentin. Als Einstieg empfahl sie ihr Buch „Nein! Ich will das nicht“. Die sechs wahren Geschichten aus der Sicht der Opfer werden von den Kindern geliebt. „Meine Söhne sind süchtig danach“, bestätigte eine anwesende Mutter. Auch ihr sei das Gespräch über das Thema schwergefallen, aber vorlesen sei gut gegangen. Weitere Bücher fanden sich auf dem Buchtisch.

Auf das Bauchgefühl hören

Es sei wichtig, dass Kinder darin bestärkt würden, auf ihr Bauchgefühl zu hören. Sie müssten wissen, dass es Dinge gebe, die man ohne ihre Einwilligung nicht machen dürfe und die sie auch ablehnen dürfen. Die Kinder müssten ernst genommen werden, wenn sie etwas nicht wollen. Dabei gelte es, das Selbstvertrauen zu stärken. Viele Opfer hätten ihr gesagt: „Ich wusste ja nicht, dass das verboten ist.“ Die Kinder offenbarten sich auch deshalb oft nicht, weil sie sich schämen oder denken, sie dürften nicht darüber sprechen oder weil sie ihre Eltern nicht mit dem Thema belasten wollen.

Was dürfen Erwachsene?

Da der höchste Anteil von Tätern aus dem näheren Umfeld komme, sei es wichtig nicht nur von Fremden zu reden. „Außer Mama darf das kein anderer“, wäre zum Beispiel eine richtige Formulierung für den Umgang mit körperlicher Nähe. Wie groß die Verunsicherung bei den Erwachsenen ist, wurde auch angesprochen. Darf ein Lehrer überhaupt noch ein Kind anfassen, beispielsweise um Streitende zu trennen oder zu trösten?

Klare Absprachen treffen

Zudem sprach Manuela Dirolf immer davon, wie Erwachsene die Kinder in eine schwierige Lage bringen. Das Kind muss entscheiden können: Steigt es in das Auto ein, nimmt es das Geschenk an oder öffnet es die Türe? Hilfreich können da vereinbarte Codewörter sein, damit man weiß, die Eltern haben den anderen geschickt. Oder einfach ein Anruf zuhause, damit das Kind beruhigt sein kann, weil die Eltern Bescheid wissen. Und wenn das Kind alles richtig gemacht hat: Loben nicht vergessen!