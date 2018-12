Stockach/Nenzingen vor 1 Stunde

Auffahrunfall wegen zu viel Tempo bei Glätte am Rißtorf-Kreisverkehr

Eine Leichtverletzte und rund 6000 Euro Schaden sind die Bilanz eines Unfalls am Donnerstagmorgen gegen 9.45 Uhr am Rißtorf-Kreisverkehr an der Ortseinfahrt von Stockach aus Richtung Nenzingen.