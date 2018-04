vor 3 Stunden SK Stockach Auffahrunfall mit drei Beteiligten: 5500 Euro Schaden und ein Leichtverletzter

Eine 58-jährige Autofahrerin hat am Mittwoch gegen 13 Uhr einen Auffahrunfall auf der Radolfzeller Straße in Stockach verursacht, bei dem drei Autos beschädigt und ein Autofahrer leicht verletzt wurde. Wie die Polizei mitteilt, geschah der Unfall an der Einmündung zur Straße Am Rosenberg.