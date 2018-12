von Ramona Löffler, Stephan Freißmann und Marcel Jud

Die richtigen Prioritäten setzen:

„Meine ersten Monate als Leiter der Seelsorgeeinheit waren durch viele Sachzwänge geprägt. Deshalb musste ich vieles andere liegen lassen. Ich habe mir daher für 2019 vorgenommen, die Prioritäten richtig zu setzen – und Zeiträume zu schaffen, in denen ich mich noch mehr Projekten widmen kann, die nicht nur Pflicht sind, sondern mir besonders am Herzen liegen: Beispielsweise die Arbeit mit Ministranten.“

Dominik Rimmele hat 2018 die Leitung der Seelsorgeeinheit Krebsbachtal/Hegau übernommen, zu der auch Eigeltingen, Nenzingen und Orsingen gehören.

Weniger ich und mehr wir:

bettina jäger-gönner | Bild: Friedrich W. Strub

„Unser Jugendtreff soll Jugendlichen aus Bodman-Ludwigshafen die Möglichkeit bieten sich auszutauschen und die Freizeit zu verbringen. Es sollen Projekte entstehen und Aktionen aus der Jugendarbeit heraus bearbeitet werden. Die Werte unserer Gesellschaft sollen wieder neu definiert werden: weniger ich und mehr wir. Freundschaften sollen entstehen und Beziehungen gepflegt werden, auch über das Teenageralter hinaus. Ich persönlich freue mich sehr auf die Aufgabe und die Teenies, für mich besteht die Herausforderung im mitwachsen.“

Bettina Jäger-Gönner hat den Jugendtreff in Ludwigshafen initiiert.

Herausforderung Narrentreffen:

„Im nächsten Jahr feiern wir mit einem großen Narrentreffen zwei Dinge. Denn 2019 besteht der Seelfinger Narrenverein seit 70 Jahren, und seit 40 Jahren gibt es die Figur Taubenriedgärtner. Da wünsche ich mir natürlich, dass wir die Vorbereitung und den eigentlichen Anlass mit den Mitgliedern gut gestemmt bekommen. Als Vorsatz fürs neue Jahr haben wir, dass es in unserer Dorfgemeinschaft weiter so gut läuft und alle mit anpacken.“

Martina Braun ist Vorsitzende des Narrenvereins Taubenriedgärtner im Stockacher Stadtteil Seelfingen. Alle zehn Jahre organisiert der Verein ein großes Narrentreffen, zuletzt fand es 2009 statt.

Mut, um Neues zu versuchen:

Bild: Susanne Schön

„Jeder muss seinen Weg finden, aber nur gemeinsam können wir etwas erreichen. Als neuer Vorsitzender des BLHV-Kreisverbands wünsche ich mir, dass wir zusammenhalten. Ich möchte auch Mut machen, dass wir uns gesellschaftlichen Veränderungen stellen und Neues versuchen. Ich will mich für die Belange und Akzeptanz der Landwirtschaft einsetzen. Privat wünsche ich mir und allen Gesundheit.“

Andreas Deyer vom Altschorenhof in Mühlingen ist seit wenigen Woche der neue Vorsitzende des Kreisverbands Stockach des Badischen Landwirtschaftliches Hauptverbands (BLHV).

Der Schulabschluss steht im Fokus:

Bild: Arndt, Isabelle

„Ich will mit dem Singen weitermachen, aber im Moment hat es nicht die oberste Priorität. Vielleicht mache ich später noch einmal bei einem Casting mit. Ich bin in der zehnten Klasse und mache 2019 den Realschulabschluss. Ich möchte danach das Abitur machen, vielleicht auf einem Biotechnischen Gymnasium. Jetzt in meinem letzten Schuljahr spiele ich auch nochmal in der Theater-AG, weil es mir sehr viel Spaß macht, auf der Bühne zu stehen. Wenn ich im Mai 16 Jahre alt werde, will ich en Mofaführerschein machen.“

Jil Kübler war 2018 in der Casting-Show „The Voice Kids“ und kam bis ins Halbfinale.

Das Fernziel ist ein Triathlon:

Bild: privat

„Nach dem New-York-Marathon habe ich erstmal eine Trainingspause eingelegt: 2019 will ich das Lauftraining wieder richtig aufnehmen und erneut an einem Marathon teilnehmen. Zudem habe ich mir vorgenommen, mehr Rad zu fahren und vielleicht auch mit dem Schwimmtraining anzufangen. Als Fernziel habe ich mir nämlich einen Triathlon gesetzt – ich bin mir aber bewusst, dass das nächstes Jahr noch nicht möglich sein wird.“

Laura Vorhoff, 20, aus Zizenhausen hat 2018 erstmals einen Marathon unter die Füße genommen: Den New-York-City-Marathon. Die 20-Jährige gehörte zum besten Viertel der 52 697 Zielläufer.

Die Jugendarbeit soll Früchte tragen:

Bild: Freißmann, Stephan

„Ich wünsche mir, dass sich der Vfr Stockach weiter stabilisiert. In der Landesliga ist die Mannschaft momentan auf dem Mittelfeldplatz. Die Kooperation mit anderen Vereinen in der Jugendarbeit soll weitergehen. Es ist auch ein Ziel, sie auszuweiten. Die Jugendarbeit soll Früchte tragen und einen Grundstock für guten Fußball schaffen. Für den HHG wünsche ich mir, dass wir den guten Weg fortsetzen und es mit der Neuorientierung weitergeht.“

Siegfried Endres ist dieses Jahr zum Vorsitzendes VfR wiedergewählt worden. Er ist auch Vorsitzender des Vereins Handel, Handwerk und Gewerbe (HHG).

Weiter am Ball bleiben

Bild: Tesche, Sabine

„Ein ereignisreiches Jahr 2018 geht zu Ende. Mich haben viele spannende Themen beschäftigt. Ortsumfahrungen, Bahnverbindungen und viele Bauvorhaben waren darunter. Und manches kündigt sich für 2019 schon an. Die Diskussion um Kindergartenbeiträge wird weitergehen und die um die Stockacher Ortsumfahrung dürfte beginnen. Und gespannt bin ich natürlich auch auf die Kommunalwahl im Mai 2019. Ihre Zeitung wird für Sie am Ball bleiben. In diesem Sinne wünscht Ihnen das Team der SÜDKURIER-Redaktion Stockach ein gutes neues Jahr.“

Stephan Freißmann ist Leiter der SÜDKURIER-Redaktion Stockach.