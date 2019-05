Lebensborn. Ein Name, der auf den ersten Blick positiv klingt, ist Sinnbild des fanatischen national-sozialistischen Rassenwahns. Zur Zucht arischer Herrenmenschen wurden Kinder zwischen 1935 und 1945 aus den deutsch besetzten Gebieten in Kinderheimen mit dem Namen "Lebensborn" verschleppt. Verantwortlichdafür war SS-Chef Heinrich Himmler.

Der „Eindeutschung rassisch wertvoller Kinder“ fielen zehntausende ihren Eltern entrissenen Säuglinge und Kleinkinder in Frankreich, den Benelux-Staaten, Dänemark und Polen zum Opfer. Ausgesucht wurden sie nach sogenannten Arier-Tabellen der SS. Die Distanz zwischen Hinterkopf und Stirn war wichtigstes Kriterium.

Kinder wurden verschleppt, um sie ins NS-System zu integrieren

Die in Berlin lebende Journalistin Dorothee Schmitz-Köster hat bisher neun Bücher geschrieben, darunter vier zum Thema Lebensborn. Ihr jüngstes Werk, veröffentlicht unter dem Titel „Raubkind – von der SS nach Deutschland verschleppt“ stellte sie im Rahmen einer Lesung mit Lichtbild-Vortrag vor elf interessierten Zuhörern im Stockacher Kulturzentrum vor.

Protagonist der intensiv recherchierten Geschichte ist „Klaus B.„, der 1943 von der SS als fünfjähriges Kind seiner Familie in Polen entrissen und zur „Zwangsgermanisierung“ nach Deutschland verschleppt wurde. Nachdenklich stimmte Schmitz-Kösters These, dass in Deutschland etliche Menschen, die heute um die 80 Jahre alt sind, polnische Wurzeln haben ohne es zu wissen.

Viele wissen nicht um ihre eigentlichen Wurzeln

„Sie nehmen an, volksdeutsche Waisenkinder zu sein“ meinte die Journalstin und Buch-Autorin während der im Anschluss der Lesung rege geführten Diskussion zu diesem Thema. „Ich bin ein Nazi-Kind“ berichtete Manfred Kraus, der vom Schienerberg zur Lesung kam. Mit seiner ledigen Mutter war der heute 78-jährige als „klassisches Lebensborn-Kind“ im Lebensborn-Heim Steinhöring. Uneheliche Kinder galten bei den Nazis als Schande.

Zuhörer sind emotional betroffen

Kritische Fragen aus dem Kreis der Zuhörer warfen immer neue Aspekte auf. Mit Hilfe des von Heinrich Himmler gegründeten Lebensborn wurden Schmitz-Kösters Ausführungen zufolge Name und Herkunft der geraubten Kinder verfälscht, um sie bei linientreuen deutschen Pflegeeltern unterzubringen. Beleuchtet wurden neben absurd unmenschlichen Themen wie „Kinderraubprogramm“, und „Rassenprüfungsprogramm“ auch die Kindertransporte zum „Assimilierungsheim“ mit seinen grausamen Methoden zur Umerziehung.

„Nur wenigen der geraubten Kinder ist eine vollständige Aufklärung vergönnt und viele wissen bis heute nichts von ihrem Schicksal oder der eigentlichen Familie“ sagte die Journalistin. Bewegend erzählte sie von der Suche des „Klaus B.„ nach dessen Wurzeln und dem Zusammentreffen mit seiner Ursprungsfamilie, die ihn nach Kriegsende lange suchte.