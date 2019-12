Nikolausmützen sind in diesen Tagen ja besonders angesagt. Sie wissen schon, diese roten Zipfelmützen mit weißem Fellbesatz und weißem Bommel. Man nennt diese heutzutage Nikolausmütze, obwohl das Vorbild für den heutigen Nikolaus, der gleichnamige Heilige, im vierten Jahrhundert Bischof von Myra war und die korrekte Kopfbedeckung für ihn wohl eher die Mitra, also die Bischofsmütze, wäre. Aber das ist eine andere Geschichte.

Die rote Mütze mit dem weißen Bommel also. Es ist schon interessant, wo man solchen Mützen derzeit überall so begegnen kann. Allenthalben wird mit Mützenträgern für verschiedene Dinge geworben. Am Wochenende hatten sie manche der Läufer in der Stockacher Innenstadt auf dem Kopf, die – richtig – beim Nikolauslauf gestartet sind. Und kürzlich war ein Mützenträger sogar ziemlich schnell unterwegs – nämlich auf dem Motorrad.

Ob der Mann die Mission hatte, brave Autofahrer zu beschenken, ist indes nicht überliefert: Der Autor dieser Zeilen hat den Motorrad fahrenden Nikolaus recht bald aus den Augen verloren. Auch ob für weniger brave Autofahrer ein Knecht Ruprecht auf dem Motorrad zuständig gewesen wäre, ist nicht bekannt – zumindest kam bei der fraglichen Autofahrt keiner in den Blick. Und nur falls jetzt beim Lesen die Frage aufgekommen sein sollte: Der Motorradfahrer trug selbstverständlich einen Helm – und die Nikolausmütze darüber.