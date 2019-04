Es gibt Unterschiede zwischen lästigen, aber sinnvollen Regeln und inakzeptabler Fremdbestimmung. Zähneputzen ist beispielsweise wichtig. Kinder finden es zwar langweilig, aber sie wissen, dass es sein muss. Sie können dieses Nein-Gefühl aushalten, weil dahinter eine sinnvolle Regel steht. Das gilt auch für Fernsehzeiten, Pünktlichkeit und Aufräumen. Ganz anders ist es aber zum Beispiel, wenn sie beim Zähneputzen festgehalten werden und das nicht mögen. Das müssen sie nicht aushalten. Denn wenn das Recht auf körperliche Selbstbestimmung verletzt wird, schrillt das Nein-Gefühl wie eine Alarmglocke. Das Stück "Die große Nein-Tonne" möchte Kinder darin unterstützen, ihre Empfindungen wahrzunehmen, zu verstehen und zu verteidigen.

Die Darsteller Maria Vrijdaghs und Jan Opderbeck von der Theaterpädagogischen Werkstatt sind bereits zum zweiten Mal an der Grundschule Stockach. An zwei Tagen spielen und reden sie mit den ersten Klassen der Grundschule und der Sonnenlandschule, auch Schüler der Hannah-Ahrendt-Schule sind dabei. Die Veranstaltungen wurden vom Verein Round Table großzügig unterstützt.

Erlebtes verschwindet in einer Tonne

Die Theaterpädagogen spielen zwei Kinder, die sich ihre Geheimnisse und Nöte anvertrauen. Alles, was sie nicht länger hinnehmen wollen, entsorgen sie in einer großen Tonne. Da geht es um alltägliche Situationen wie die Jacke, die sie nicht anziehen wollen, weil ihnen im T-Shirt warm genug ist, um die Suppe, die ihnen zu heiß ist, aber auch um die fremde Frau, die ihnen Bonbons schenken möchte. Alles wird in einfachen Zeichnungen dargestellt. Ein kleiner Zauberspruch hilft manchmal, an die eigene Kraft zu glauben: Gemeinsam mit den Zuschauern rufen sie deshalb immer: "Fege, fege lieber Wind, in die Tonne, was uns Nein-Gefühle macht, geschwind!", wenn sie Erlebtes in der Tonne verschwinden lassen.

Durch ihre Entscheidungen werden sie für die kleinen Zuschauer zu Vorbildern und ermutigen sie, ihren Gefühlen zu vertrauen – eine unverzichtbare Lektion für die Entwicklung eines starken Selbstbewusstseins. Die Kinder lernen, dass nicht jedes Geheimnis gut ist, und dass ein schlechtes, also ein "Bauchweh machendes" Geheimnis raus will. So bereitet "Die große Nein-Tonne" auch auf das Thema sexuelle Gewalt vor, das die Darsteller in ihrem Klassiker "Mein Körper gehört mir!" mit Dritt- und Viertklässlern vertiefen.

Auch die Jüngsten dürfen Grenzen ziehen

"Wir wollen, dass die auch die Jüngsten ihre Nein-Gefühle wahr- und ernst nehmen. Sie müssen wissen, dass sie Grenzen ziehen dürfen – auch Erwachsenen gegenüber", sagt Maria Vrijdaghs. Erwachsene kontrollieren oder verbergen oft ihre negativen Emotionen. Doch nur wer seine Empfindungen wahrnehme, zulasse und äußern könne, habe die Chance, eine starke und selbstbestimmte Persönlichkeit zu entwickeln, betonen die Theaterpädagogen. Am besten sei es, sich jemandem anzuvertrauen. Denn nur so könne man verstanden, unterstützt und getröstet werden. Zum Abschluss holen sie die Bilder noch einmal aus der Tonne und reden mit den Kindern über die Nein-Gefühle.