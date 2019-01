Die Stadt plant knapp eine halbe Million Euro für die Sanierung von gemeindeeigenen Straßen in den Haushalt für 2019 ein. Der Planungsausschuss des Gemeinderats hat in seiner jüngsten Sitzung das Paket aus 14 Bauvorhaben beschlossen. An diesen Stellen in der Stadt und den Ortsteilen können sich die Bürger dieses Jahr auf Baustellen einstellen:

Stadtgarten: Zwei Hauptwege bekommen eine Asphaltschicht. Dies sei ein großer Vorteil für alle, die schlecht zu Fuß und beispielsweise mit einem Rollator unterwegs sind, erklärte Reiner Müller vom städtischen Bauamt in der Ausschusssitzung. Auch Bürgermeister Rainer Stolz wies in diesem Zusammenhang auf das Thema Barrierefreiheit hin und ergänzte, dass die derzeitigen Wege nach Regen immer schwieriger herzurichten seien. Auch im Winter sei dies ein Thema. Am Zugang zum Krankenhaus werde in diesem Jahr allerdings noch nicht gearbeitet, denn dort würden sich noch Änderungen an der Straße ergeben, so Stolz auf Nachfrage von Werner Gaiser (CDU). Im Haushaltsplan sind dafür 40 000 Euro eingestellt.

Ein weiteres prominentes Bauvorhaben im Sanierungsprogramm für die städtischen Straßen: Regen hat Rinnsale in die Wege im Stadtgarten gezogen, die Wege sind uneben und für Menschen, die schlecht zu Fuß sind, ungünstig. Auch hier soll Asphalt liegen. | Bild: Freißmann, Stephan

Gustav-Hammer-Platz: Das Pflaster auf der Fahrbahn rund um den zentralen Platz in der Stockacher Oberstadt soll durch Asphalt ersetzt werden. Grund: "Es gab schon einige Stürze dort", wie Reiner Müller vom Bauamt erklärt. Den gesamten Platz zu sanieren würde 750 000 Euro oder mehr kosten, sodass sich das Gremium für die Zwischenlösung entschied, zunächst nur die Fahrbahnen anzugehen. Roland Fiedler (Freie Wähler) fragte, ob man bei einer Komplettsanierung des Platzes den dann erneuerten Straßenbelag wieder zerstören müsse. Laut Bürgermeister Stolz werde dies wohl der Fall sein, doch angesichts der Kosten sehe er erst in frühestens fünf Jahren eine Möglichkeit, den gesamten Platz zu sanieren. Er begründete die Zwischenlösung: Die Sicherheit für Fußgänger sei nicht gewährleistet, dies sei aber eine Pflichtaufgabe, sodass man nicht länger warten sollte. 50 000 Euro sind dafür eingeplant.

"Die Sicherheit für Fußgänger ist nicht gewährleistet, dies ist aber eine Pflichtaufgabe." Rainer Stolz, Bürgermeister, zur Asphaltierung am Gustav-Hammer-Platz | Bild: Arndt, Isabelle

Hoppetenzell: Im nördlichen Ortsteil stehen die Sanierungs des Schachenwegs (Zufahrt zum Schachenhof), der Ausbau des St.-Georg-Weges und die Verlängerung des Gehwegs an der Johanniterstraße auf der Liste der Bauprojekte. Für alle drei Maßnahmen zusammen stehen 65 000 Euro im Haushaltsplan.

Winterspüren: Auch für diesen Ortsteil stehen 65 000 Euro zur Verfügung. Sie sollen für die Sanierung eines Teilstücks der Straße zum Hildegrund verwendet werden. Das obere Teilstück des Weges sei schon vor ein paar Jahren gemacht worden, nun folge das untere, so Reiner Müller.

Espasingen: Beim Bauvorhaben an der Ecke von Panoramastraße und Bergstraße wird der Gehweg ausgebaut, die Bündtstraße wird saniert. "Inzwischen fallen Brocken aus dem Belag, man muss etwas machen", sagte Andreas Bernhart (CDU), Gemeinderat und Espasinger Ortsvorsteher dazu. Kosten: 50 000 Euro.

"Die Asphaltierung ist ein Riesenvorteil für Menschen, die schlecht zu Fuß und etwa auf einen Rollator angewiesen sind." Reiner Müller, städtisches Bauamt, zur Asphaltierung im Stadtgarten | Bild: Freißmann, Stephan

Wahlwies: Die Sonnhalde, die von der Stahringer Straße abzweigt, und die Zufahrt zur Straße Zum Schmalhans werden saniert. Beim Schmalhans gab es zudem einen Rohrbruch, den die Stadtwerke aber inzwischen beseitigt hätten, so Müller. Kosten: 40 000 Euro

Winterspürer Straße: Durch den Umbau eines Fitness-Studios ergibt sich die Gelegenheit, städtische Parkplätze zu erweitern. 40 000 Euro stehen dafür im Haushalt.

Weißmühlenstraße: Die Stadtwerke tauschen laut der Sitzungsvorlage an dieser Stelle Leitungen aus. Die Stadt baut einen neuen Straßenbelag ein, 40 000 Euro sind eingeplant.

Mahlspüren im Hegau: Auch in der Straße Am Weiher bauen die Stadtwerke und tauschen Wasserleitungen. Die Stadt erneuert laut Müller die Fahrbahn auf der ganzen Breite, wofür 30 000 Euro eingeplant sind.

Seelfingen : Die Straße Veitshöfe wird saniert. Der untere Teil sei beschädigt, so Müller. 25 000 Euro sind eingeplant.

Radolfzeller Straße und Heinrich-Fahr-Straße: Nördlich und südlich des Schiesser-Knotens plant die Neubauleitung Singen des Regierungspräsidiums Freiburg weitere Sanierungen. Laut Reiner Müller vom städtischen Bauamt betrifft dies die Abschnitte der Bundesstraße 313 vom Schiesser-Knoten zum ZG-Kreisel in der Heinrich-Fahr-Straße und vom Schiesser-Knoten zur Abzweigung der Industriestraße in der Radolfzeller Straße. Details hat das Regierungspräsidium Freiburg bislang nicht genannt. Für Randsteine und Gehwege in diesem Bereich, für die die Stadt zuständig wäre, stehen 20 000 Euro im städtischen Haushaltsplan.

Hermann-Erich-Busse-Straße: An einem Teil des Fahrbahnrandes in dieser Straße liegen noch keine Randsteine, wie Reiner Müller in der Sitzung erklärte. 10 000 Euro sind nun dafür veranschlagt, ein angrenzendes Autohaus beteiligt sich zudem laut der Sitzungsvorlage an den Kosten.

Hindelwangen: An zwei Stellen in der Berlinger Straße und der Haldenöschstraße wird der Gehweg saniert. 10 000 Euro stehen dafür zur Verfügung.

An zwei Stellen in der Berlinger Straße und der Haldenöschstraße wird der Gehweg saniert. 10 000 Euro stehen dafür zur Verfügung. Raithaslach: An der Straße Hohe Steig sollen in diesem Jahr mehrere Absenkungen beseitigt werden. Unter der steilen Straße in Richtung Neubaugebiet würden alte Leitungen queren, erklärt Reiner Müller vom Bauamt. Darüber habe es Dellen in der Fahrbahn gegeben, die nun beseitigt werden sollen. 5000 Euro stehen im Haushaltsplan.