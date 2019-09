Wo normalerweise tausende von Autos und Lastwagen unterwegs sind, verlieren sich in diesen Tagen ein paar Baufahrzeuge auf der Straße. Auf dem Ast der Bundesstraße 313, der von der B 313 zur Autobahnauffahrt Stockach-West führt und den Anschluss nach Wahlwies herstellt, haben die Bauarbeiten begonnen. Vom eigentlichen Straßenbau ist momentan allerdings noch nicht viel zu sehen. Denn am Anfang stehen Erdarbeiten.

Bevor die Fachleute dem eigentlichen Straßenbelag zu Leibe rücken, wird erst einmal der Mutterboden beiderseits der Straße weggebaggert und abtransportiert, damit es in den Untergrund gehen kann. Denn zuerst kommen die Drainage-Leitungen dran, durch die die Straße entwässert wird, sagt Simon Müller, Projektleiter für das Bauvorhaben bei der Neubauleitung Singen des Regierungspräsidiums Freiburg (RP). Sebastian Süss von der Firma Walter Straßenbau aus Trossingen erklärt auf der Baustelle, dass die Kanäle zur Entwässerung der Straße teils erneuert, teils komplett neu gebaut würden.

So leer sieht man diesen Straßenabschnitt selten – zumindest tagsüber: Am Abzweig vom B 313-Ast zur Autobahn in Richtung Überlingen (im Hintergrund) liegen schon die Rohre für die Entwässerungskanäle an der Straße bereit. | Bild: Freißmann, Stephan

Zunächst bleibe der Straßenbelag daher liegen, denn dies sei für die Bauarbeiter angenehmer, um an die Leitungen zu kommen, sagt Müller. Mit dem eigentlichen Straßenbau gehe es dann in etwa drei Wochen los, so seine Einschätzung. Dann bekommt der ganze Straßenabschnitt komplett neuen Asphalt, alle drei Schichten werden ausgetauscht (siehe Kasten).

Bis die Bauarbeiten beendet sind, voraussichtlich im Dezember, müssen viele Fahrer, die die Autobahn-Anschlussstelle Stockach-West nutzen wollen, Umleitungen in Kauf nehmen. Der Straßenabschnitt wird von der B 313 bis über den Abzweig auf die Autobahn hinaus komplett gesperrt. Und auch für Einwohner von Wahlwies zieht die Vollsperrung lange Umleitungen nach sich. Eine halbseitige Sperrung gehe aufgrund des Arbeitsschutzes an dieser Stelle allerdings nicht, sagt RP-Mann Müller. Und die Qualität der neuen Straße werde zigfach besser, wenn man sie an einem Stück herstellen könne. Außerdem würde eine halbseitige Sperrung deutlich länger dauern.

Für alle, die nun über längere Strecken und Fahrzeiten stöhnen, hat Müller ein Argument parat: „Wenn die Umleitung besser wäre, bräuchte man die Straße nicht sanieren.“ Denn dann könne man den Verkehr über die Umleitungsstrecke leiten und die ursprüngliche Straße abbauen. So werde den Menschen der Wert des B 313-Astes wieder bewusst.

„Als Erstes tragen wir den Humus ab, um danach die Kanäle zu erneuern oder komplett neu zu verlegen.“ Sebastian Süss, Mitarbeiter des ausführenden Bauunternehmens | Bild: Freißmann, Stephan

Verschiedentlich haben Nutzer in sozialen Netzwerken die Frage aufgeworfen, warum man bei einer Baumaßnahme mit so weitreichenden Auswirkungen nicht gleich aus der Abzweigung einen Kreisverkehr mache. Simon Müller von der Neubauleitung entgegnet drauf: „Wir wollen außerorts keine Kreisverkehre.“ Er verweist darauf, dass immer wieder Autofahrer, vor allem nachts, geradeaus über die Verkehrsinseln im Kreisverkehr fahren würden, statt wie vorgesehen außen herum. Zudem sei die Abzweigung von der B 313 in Richtung Autobahn und Wahlwies bereits leistungsfähig. Und durch die getrennten Abbiegespuren, die später in die Stammstrecke der B 313 einmünden werden, werde die Abzweigung leistungsfähiger. Ein Kreisverkehr sei an dieser Stelle nicht geplant.