von Felix Hauser

Die Themen Klima-, Umwelt- und Naturschutz stehen im neuen Veranstaltungsprogramm des Umweltzentrums Stockach im Vordergrund. Es seien insgesamt 75 Kurse, Vorträge und mehr, erzählen Elisa Reinmuth und Katja Schwab, die beide ein Freiwilliges Ökologisches Jahr (FÖJ) im Umweltzentrum machen. Sie haben das Programm gemeinsam mit Sabrina Molkenthin, Leiterin des Umweltzentrums, erstellt. „Insgesamt haben wir etwa drei Monate gebraucht, um das Programm zusammenzustellen“, so Molkenthin. „Die beiden haben das super gemacht.“

Das Programm des Umweltzentrums ist vielfältig und erhält viel Neues, zum Beispiel die Veranstaltung „Bienenwachs statt Plastik“ am Freitag, 31. Januar. „Bei der Veranstaltung wird Bienenwachs in Stoffe eingebügelt“, sagt Sabrina Molkenthin. So könne man das zum Einpacken von Lebensmitteln benutzen und auf Frischhaltefolien verzichten, erklärt sie. Bienenwachs habe eine antibakterielle Wirkung.

Viel Neues im Programm

Auch Veranstaltungen zum Thema Upcycling sind neu im Programm. „In Zeiten von Fridays for Future sind Upcycling-Angebote gefragt“, sagt sie. Der Begriff Upcycling setzt sich aus den englischen Wörtern up (nach oben) und recycling (Wiederverwertung) zusammen. Damit werden Abfallprodukte oder scheinbar nutzlose Stoffe in neuwertige Produkte umgewandelt.

Eine dieser Upcycling-Veranstaltungen findet am Freitag, 13. März, bei Bücher am Markt in Stockach statt. Dort werden laut Molkenthin aus Tetrapacks Tragetaschen hergestellt. Interessierte werden aufgerufen, bis dahin genug Tetrapacks zu sammeln. Ein weiteres Upcycling-Angebot gibt es am Freitag, 24. April. Darin geht es um das Anpflanzen von Kräuterbeeten in Europaletten.

Aktion „Wir laufen Stockach sauber“

Und auch für alle, die gerne laufen oder joggen, gibt es etwas im Jahresprogramm des Umweltzentrums. Dieses Jahr findet am Samstag, 21. März, unter dem Motto „Wir laufen Stockach sauber“ zum ersten Mal die Plogging-Challenge statt. Dabei geht es darum, während des Joggens oder dem Nordic-Walking mit einem Behälter möglichst viel Müll vom Boden aufzusammeln. „Die Plogging-Challenge eignet sich sowohl für Vereine als auch für Privatpersonen“, sagt Molkenthin. Sponsoren für dieses Projekt werden indes noch gesucht.

Ebenfalls wird es zum Beispiel auch einen neuen Vortrag geben. Der Referent Hans-Joachim Horn von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg spricht Anfang Juli über Mini-Solaranlagen für Balkon, Dach und Garten. Dabei erklärt er, wie günstiger Sonnenstrom aus einem Stecker-Solar-Gerät gewonnen werden kann.

Kleiderflohmarkt sehr beliebt

Auch Altbewährtes aus den vergangenen Jahren gibt es 2020. So findet zum Beispiel der Kleiderflohmarkt „Stoffwechsel“ am Samstag, 7. März, statt. Dieser ist laut Molkenthin gleichzeitig eine der meistbesuchten Veranstaltungen des Umweltzentrums. Bei dieser Veranstaltung für Frauen können hochwertige Kleidungsstücke günstig erworben werden. Ebenso ist es möglich, einen Verkaufsstand aufzustellen – dafür ist eine Voranmeldung notwendig. Am Samstag, 28. März, findet dann, wie in den Vorjahren, wieder die Fahrradbörse statt, bei der Fahrräder verkauft und gekauft werden können.

Mitwirkung beim Naturschutz

Wer Interesse hat, beispielsweise am Radwegekonzept mitzuwirken oder sich bei Naturschutzprojekten und Pflegeeinsätzen zu engagieren, ist beim Arbeitskreis Agenda 21 richtig. „Es kann jeder kommen und mitmachen“, sagt sie. Dazu gibt es drei Veranstaltungen im Januar, Juni und Oktober. Weitere beliebte Veranstaltungen aus dem Vorjahr, die es dieses Jahr wieder gibt, seien die Nacht der Fledermäuse Ende Juli, die Nachtwanderung im Wald Ende Oktober oder die Betriebsbesichtigung der Alu Stockach Ende November.

Um die zahlreichen Angebote anbieten zu können, brauche es neben den ehrenamtlichen Helfern aus dem Verein oder dem BUND und Nabu auch viele Kooperationspartner, so die Leiterin des Umweltzentrums. Zum Beispiel Schulen würden Räumlichkeiten zur Verfügung stellen.