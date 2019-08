Es ist mittags um 14 Uhr. Richterin Julia Elsner, Anwalt Jan Dorell, der Vertreter der Staatsanwaltschaft und die Protokollführerin sitzen im Verhandlungssaal des Amtsgerichts Stockach und warten darauf, dass die Verhandlung beginnen kann. Vergeblich. Denn der Angeklagte taucht einfach nicht auf. Er muss sich wegen Körperverletzung verantworten. Fünf Zeugen sind geladen, die von der Protokollführerin per Anruf darüber informiert werden, dass sie nicht kommen müssen.

„Ich bin seit 20 Jahren Rechtsanwalt und war auch schon Pflichtverteidiger. So etwas habe ich aber noch nie erlebt“, sagt Jan Dorell. Er ist darüber verwundert, noch nie etwas von seinem Mandanten gehört, geschweige denn, ihn je persönlich gesehen zu haben. „Dreimal habe ich mich per Post bei ihm gemeldet“, schildert der Anwalt. Er erhielt nie eine Antwort.

Dass ein Angeklagter nicht zum Gerichtstermin erscheint, komme dagegen schon ab und an vor, so Dorell. Und auch Richterin Julia Elsner habe diese Erfahrung schon des Öfteren gemacht, wie sie sagt.

Wie Dorell Pflichtverteidiger wurde

Hintergrund ist folgender: Der Angeklagte hat keinen eigenen Anwalt. Jan Dorell ist sein Pflichtverteidiger. Diese Systematik sei so üblich, erklärt Dorell: „Wenn die Staatsanwaltschaft meint, dass einem Angeklagten ohne Anwalt eine erhebliche Strafe droht und es eng für ihn wird, regt sie an, einen Pflichtverteidiger hinzuzuziehen.“ Die Staatsanwaltschaft schicke einen dementsprechenden Antrag an das Gericht, der dann in der Regel vom zuständigen Richter bearbeitet werde. Der wiederum kontaktiere daraufhin einen Anwalt.

Danach werde der Angeklagte darüber in Kenntnis gesetzt. Er dürfe einen Wunsch äußern, wen er gerne als Pflichtverteidiger hätte. „In diesem Fall hat er das nicht gemacht und ich wurde von Frau Elsner angefragt“, sagt Dorell. Im Normalfall setze er sich in der Folge mit dem Mandanten zusammen, um eine Verteidigungsstrategie zu erarbeiten. Auf drei Anfragen allerdings bekam Dorell keine Antwort.

Wann Ordnungsgeld möglich ist

Wenn geladene Zeugen nicht erscheinen, müssen sie Richterin Julia Elsner zufolge mit einem Ordnungsgeld rechnen. Ein Angeklagter dagegen muss wegen seines Fehlens kein Ordnungsgeld zahlen. Allerdings trägt er sämtliche Kosten der ausgefallenen Verhandlung, wenn er keinen triftigen Grund angeben kann. Es sei ärgerlich, wenn der Angeklagte nicht komme und die Verhandlung verlegt werden müsse.

„Viele Zeugen nehmen extra Urlaub, obwohl der Arbeitgeber sie freistellen muss“, erläutert Elsner. „Manche wollen die Verhandlung strikt aus dem Job heraushalten und sprechen sie nicht an. Als Zeuge hat man einen gewissen Aufwand und wenn die Verhandlung ein zweites Mal stattfinden muss, ist das auch für den Arbeitgeber nicht ideal.“

Grund des Fehlens unbekannt

Warum der Angeklagte nicht kam, wissen Richterin und Anwalt nicht. Er könne durchaus wichtige Gründe haben, wieso er sich nicht meldet und dem Gerichtstermin ferngeblieben ist. „Man muss da immer vorsichtig sein. Solange nichts bewiesen ist, gilt die Unschuldsvermutung“, erläutert Dorell. Beispielsweise könne der Angeklagte die Briefe von Dorell nicht erhalten haben.

„Trotzdem ist solch eine Verteidigung natürlich schwierig“, sagt der Anwalt und ergänzt: „Ich kenne ja nur die Akten. In diesen Fällen hofft man dann darauf, dass sich in der Verhandlung noch etwas ergibt. Zum Beispiel können die Zeugenaussagen abweichend oder unschlüssig sein.“

Das Mandat bleibt bei Dorell

Und hatte Jan Dorell keine Möglichkeit, das Mandat niederzulegen? „Das ist nicht so einfach möglich, denn es muss ein schwerwiegender Grund vorliegen“, sagt er.

„Ich will das Mandat aber auch gar nicht abgeben, weil ich die Akten kenne und vorbereitet bin.“ Theoretisch könne auch der Angeklagte einen Wechsel beantragen.

Neuer Termin im Oktober

Voraussichtlich im Oktober gibt es einen neuen Verhandlungstermin am Stockacher Amtsgericht für die Strafsache wegen Körperverletzung. Der Angeklagte wird dann von der Polizei vorgeführt. Das hat Richterin Julia Elsner bereits angeordnet.