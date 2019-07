Laut Stolz sollen die ersten Verträge für Grundstücke in dem Gebiet am Nellenburger Hang nach der Sommerpause geschlossen werden. Der Gemeinderat hatte zuvor einstimmig eine Änderung des Bebauungsplans Burghalde beschlossen. Damit wurden laut der Sitzungsvorlage die zulässigen Traufhöhen angehoben. Beim ersten Bauprojekt sei herausgekommen, dass die vorgesehenen Traufhöhen die Bauherrschaft einschränken könnten, so Harald Schweikl vom städtischen Bauamt in der Sitzung.