Wie die Polizei in einer Pressemitteilung berichtet, erstattete er am Mittwoch Anzeige gegen einen unbekannten Täter. Der 69-Jährige sagte der Polizei, dass er am Montag einen Spaziergang mit seinem Hund unternahm. Auf einer Wiese habe der Vierbeiner sein Geschäft verrichtet und der Mann habe die Hinterlassenschaft mit einer Hundekottüte entsorgt.

Laut dem 69-Jährigen sei dann plötzlich ein Mann dazugekommen, der ihn angeschrien habe. Der Hundebesitzer wies ihn seinen Aussagen zufolge darauf hin, dass er alles bereits entsorgt habe. Sollte noch Hundekot auf der Wiese vorhanden sein, stamme dieser nicht von seinem Hund.

Plötzlich mit Waffe konfrontiert

Der Mann sei zunehmend aggressiver geworden und hätte sich laut des Hundebesitzers nicht beruhigen lassen. Letztlich habe der Mann unvermittelt einen Revolver aus einem umgehängten Brustbeutel gezogen und ihn bedroht. Der 69-Jährige sei anschließend gegangen und habe sich nicht auf die Situation eingelassen.

Laut des Polizeiberichts wird der Unbekannte als circa 65 Jahre alt und ungefähr 1,65 Meter groß beschrieben. Er soll eine dreiviertellange, beige Hose, ein helles Hemd sowie eine rote Schildmütze getragen und eine dunkle Stoffumhängetasche bei sich gehabt haben. Hinweise nimmt das Polizeirevier Stockach unter der Telefonnummer (0 77 71) 93 91-0 entgegen.