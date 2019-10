Beliebtheit kann auch ein Problem werden. Beim Nellenburg-Gymnasium könnte das passieren. Denn dort werden die Klassenräume knapp, sagt Schulleiter Holger Seitz. Schon jetzt ist es eng: So berichtet Lehrer Marcel Reiser, dass er eine Oberstufengruppe eine Stunde pro Woche im Elternsprechzimmer unterrichte. Das Problem dürfte sich im nächsten Schuljahr verschärfen. Denn im Juli gehen keine Abiturienten ab.

Das liegt daran, dass das Nellenburg-Gymnasium eine der landesweit 44 Modellschulen ist, die den neunjährigen Weg zum Abitur (G9) anbieten. Der vorläufig letzte G8-Abi-Jahrgang hat im Sommer 2019 die Schule verlassen, jetzt ist der erste G9-Abi-Jahrgang dran. Doch dieser geht erst im Sommer 2021. Neue Fünftklässler kommen aber natürlich trotzdem auch im September 2020 ins Gymnasium: „Die Schülerzahl wird dann sicher auf etwa 1000 Schüler steigen“, sagt Schulleiter Seitz. Und: Dieses Jahr habe man zum ersten Mal Schüler abweisen müssen.

Meinung Raumnot am Nellenburg-Gymnasium: Container gehen nur als Übergang von Stephan Freißmann Das könnte Sie auch interessieren

Schule und Stadt machen sich bereits Gedanken darüber, wie man diesem Problem begegnen könnte. Doch die Positionen liegen offenbar noch auseinander, wie man Erklärungen von Schulleiter Seitz und Stadtbaumeister Willi Schirmeister entnehmen kann. Als Schulträger ist die Stadt gefragt, wenn es ums Bauen geht. Die Stadt habe angeboten, drei zusätzliche Räume einzurichten, sagt Schirmeister, eine Reaktion der Schule gebe es darauf bisher nicht. Das könne man mit relativ wenig Aufwand schaffen. Eines dieser Klassenzimmer soll in der alten Aula unterkommen, zwei sollen durch eine Containerlösung geschaffen werden.

Sowohl die Container als auch die Fundamente dafür gebe es schon, erklärt Schirmeister. Denn Container waren schon einmal geplant, um als Ausweichquartier während des Neubaus am Schulverbund zu dienen. Im Herbst 2016 hat die Stadt den Aufbau gestoppt – Fachleute aus dem Bauamt hätten Mängel an den Dämmstoffen festgestellt, begründete Bürgermeister Rainer Stolz damals. Die Realschule kam anders zurecht. Dieselben Container könnten nun für die Behebung des gymnasialen Raumproblems genutzt werden, sagt Willi Schirmeister. Und er verspricht: Man werde diese Container auf den neuesten Stand bringen.

Holger Seitz gibt unumwunden zu, dass man an der Schule nicht begeistert von dieser Idee sei: „Das ist langfristig keine Lösung.“ Und das nicht nur, weil Containern immer etwas Provisorisches anhaftet, sondern vor allem weil der Weg zu den beiden Klassenzimmern weit wäre: Laut Schirmeister würde man die Container auf dem bestehenden Fundament neben dem Haupteingang der Realschule aufstellen. Und Seitz denkt über die Außenwirkung nach: „Es kann nicht der Anspruch der Stadt und der Schule sein, Kinder in Containern zu unterrichten.“

Das Beton-Fundament steht schon: Auf diesen Elementen könnten die Klassenzimmer-Container zu stehen kommen, die die Raumnot am Gymnasium lindern sollen. Im Hintergrund ist die Realschule zu sehen. | Bild: Freißmann, Stephan

Möglicherweise könne man auch Räume vom Schulverbund nutzen, so der Schulleiter. Als dauerhafte Lösung schwebe ihm aber eher vor, neue Klassenzimmer gegenüber des Lehrerzimmers zu errichten, sagt Seitz. Dass das nicht bis September 2020 zu schaffen ist, ist ihm klar. Doch Schirmeister bremst. Eine Containerlösung sei zwar nicht optimal, doch der Bau eines einzigen Klassenzimmers koste 250 000 bis 300 000 Euro, so Schirmeister: „Geld, das wir nicht haben.“

Und er verteidigt den Vorschlag der Stadt: „Wenn man es mit weniger Aufwand schaffen kann, muss man sich damit behelfen.“ Im nächsten Jahr werde man in die Fachräume investieren. Und die Frage sei zudem, ob die Schülerzahlen so hoch bleiben. Im Schuljahr 2031/2032 läuft der G9-Schulversuch, an dem das Nellenburg-Gymnasium teilnimmt, aus: „Am Ende haben wir Klassenzimmer zu viel“, so Schirmeister. Auch durch interne Umstrukturierung könne man die Räume besser nutzen. Und nicht zuletzt nehme das Gymnasium viele Schüler auf, weil es durch G9 interessant sei.

Schulleiter Seitz widerspricht: „Es ist nicht so, dass das Nellenburg-Gymnasium alles aus dem Umland wie ein Staubsauger aufsaugt.“ Man habe bei der Anmeldung der Fünftklässler sehr genau geprüft, wen man abweisen könne. 13 Kinder hätten am Ende keinen Platz bekommen, das Regierungspräsidium überprüfe die Zumutbarkeit einer Abweisung. Die anderen hätten beispielsweise Geschwister am Nellenburg-Gymnasium oder müssten sonst einen längeren Schulweg in Kauf nehmen. Seitz: „Wir hätten wahrscheinlich fast die gleichen Zahlen, wenn wir G8 wären.“ Er sieht die Gründe für das Wachstum im Zuzug in die Region Stockach und darin, dass immer mehr Schüler das Gymnasium als weiterführende Schule wählten. Eine demografische Untersuchung zu den Schülerzahlen sei ihm daher wichtig, sagt Seitz. Eine Lösung für das Raumproblem können nur Stadt und Schule gemeinsam finden, ist seine Überzeugung.

Finanzen und Statistik

Die Schulträger der weiterführenden Schulen werden laut Hauptamtsleiter Hubert Walk mit Sachkostenbeiträgen des Landes ausgestattet. Für einen Schüler an einem Gymnasium liege dieser derzeit bei 904 Euro pro Jahr. 26 Prozent davon gehen jeweils in den Schuletat, so Walk weiter. Den Rest nutze die Stadt beispielsweise für Instandhaltungen. Laut Statistik kämen 24 der diesjährigen 122 neuen Fünftklässler, die nun in vier Klassen unterrichtet werden, nicht aus der Verwaltungsgemeinschaft von Stockach und seinen fünf Umlandgemeinden, so Walk. Und 2018 seien laut Schulstatistik von 888 Schülern am Nellenburg-Gymnasium 153 nicht aus der Verwaltungsgemeinschaft gekommen.