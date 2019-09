von Susanne Schön

Der Apfeltag ist weit über die Grenzen Stockachs hinaus bekannt. Er ist einer der beliebtesten verkaufsoffenen Sonntage im Verwaltungsraum. Stockachs Gewerbeverein Handel, Handwerk und Gastronomie (HGG) ist Initiator des Apfeltags.

„Apfeltag zeigt, wie attraktiv Stockach ist“

Siegfried Endres, der Vorsitzende des Gewerbevereins, freut sich, dass der Apfeltag sowohl von Anbietern als auch Besuchern so gut angenommen wird. „Der Apfeltag zeigt besonders gut, wie attraktiv Stockach ist. Sowohl was die Unternehmer anbelangt als auch die starke Gemeinschaft von sozialen, kulturellen und sportlichen Vereinen und Initiativen“, führt er aus.

Zwar sind meist nur wenige Obstbauern in Stockachs Stadtkern anzutreffen, denn sie sind zu dem Termin meist noch mit der Ernte beschäftigt. Doch das Thema Apfel wird auch von Unternehmern und an vielen Ständen von Vereinen und Initiativen bespielt. Wer möchte, könnte in diesem Jahr auch von Apfel-Kultur sprechen. Denn der diesjährige Apfeltag geht weit über das kulinarische Angebot hinaus: Kultur im klassischen Sinn wird geboten.

Drei Ausstellungen sind geöffnet

Gleich drei Ausstellungen warten auf die Besucher des Apfeltags. Im Alten Forstamt öffnet zum letzten Mal die Marc Chagall-Ausstellung ihre Pforten. Um 18 Uhr beginnt die letzte Führung, und ab 20 Uhr gibt es einen festlichen Abschluss.

Vom 27. September bis 3. Oktober stellen die 22 Mitglieder des Fotoclubs Zizenhausen ihre Werke im Bürgerhaus Adler Post aus. Und da aller guten Dinge bekanntlich drei sind, gibt es noch eine Ausstellung an ungewöhnlichem Ort:“Gestreift“ lautet das Motto, unter dem Carola Stanforth und Dagmar Eckert ihre Werke im Parkhaus ausstellen. Hier ist die Vernissage bereits am Samstag um 19 Uhr. Am Sonntag ist die Ausstellung dann von 10 Uhr bis 18 Uhr geöffnet.

Kulinarisches rund um den Apfel

So viel Kultur kann schon mal hungrig machen. Von 13 Uhr bis 18 Uhr öffnen nicht nur die Geschäfte ihre Türen. Man kann auch allerlei an den Ständen, vor allem in der Oberstadt, entdecken. Die Qual der Wahl hat man beispielsweise an der Kuchentheke des Eintracht-Chors zwischen allerlei Apfelkuchen und -torten. Natürlich wird auch an anderer Stelle Kulinarisches geboten. Wie wäre es mit Leckereien der Laufnarren oder einer Apfelwurst vom Metzger? So können sich die Besucher des Apfeltags für weitere Attraktionen stärken.

Die Mitglieder des Bezirksimkervereins erklären nicht nur gerne, was die Welt der Bienen ausmacht und was der Beitrag der Bienen zum Apfel ist, sondern haben auch eine „Honey-thek“ dabei, in der man seinen Lieblingshonig finden kann. Auch die Unternehmer werden wieder viele Angebote und Aktionen im Namen des Apfels für ihre Kunden bereithalten. Schwerpunkt ist von der Oberstadt über die Kirchhalde in die Unterstadt.

Entspannt bummeln und einkaufen

Doch auch in den Randgebieten von Stockach ist viel geboten, beispielsweise im ZG-Raiffeisenmarkt, im Wohnparc Stumpp im Gewerbegebiet Blumhof und an anderen Stellen. Somit ist der Apfeltag auch etwas für Sonntagseinkäufer, die entspannt bummeln möchten oder gezielt einkaufen und dabei ein besonderes Ambiente zu schätzen wissen.