Alte Liebe rostet nicht, sagt man. Oder: Einmal dabei, immer dabei. Oder: Man sieht sich immer zweimal im Leben. Was davon bei Günther Oettinger zutrifft, dürfte ein Feld für Spekulationen bleiben. Fest steht aber, dass der EU-Kommissar für Haushalt und Personal am Sonntag, 6. Januar 2019, zur Dreikönigssitzung des Stockacher Narrengerichts nach Stockach kommen wird. So kündigt es das Narrengericht in einer Pressemeldung an. Und warum nun die Spekulation über alte Liebe oder sonstiges? Oettinger war schon früher in Stockach zu Gast. Das war im Jahr 2007, als er den närrischen Ritterschlag bekam und als Beklagter vor das Hohe Grobgünstige Narrengericht geladen wurde – damals noch als Ministerpräsident des Landes Baden-Württemberg. Das Kollegium befand ihn damals für schuldig in allen Punkten der Anklage, vier Eimer Wein österreichischen Maßes lautete die Strafe – immerhin 240 Liter. Ob Oettinger nun auf späte Rache sinnt oder aus anderen Gründen zum Tor zum Bodensee kommt? Erfahren wird man es an Dreikönig.

Der EU-Kommissar ist aber nicht der einzige Gast, den das Narrengericht eingeladen hat. Denn auch Zirkuspfarrer Adrian Bolzern kommt zum Fasnachtsauftakt nach Stockach. Bolzern stammt aus dem Kanton Solothurn in der Westschweiz, arbeitet heute in Aarau und ist auch Zirkus-, Schausteller- und Markthändler-Seelsorger. Das Narrengericht kündigt ihn in seiner Pressemeldung als "Juwel der humoristischen Fasnacht" an. Unabhängig davon stellt sich die Frage: Ein EU-Kommissar und ein Zirkuspfarrer – was wollen die Narren uns damit sagen? Soll da jemand praktisch den doppelten höchsten Beistand verpasst bekommen – närrisch und kirchlich? Erfahren wird man es an Dreikönig.

Bei so viel Prominenz zum offiziellen Fasnachtsauftakt ist kaum noch eine Steigerung möglich. Wen soll man da noch als Beklagten laden? Papst Franziskus? Vielleicht liegen ja in der Narrengerichtsverhandlung 2019 die wahren Gründe für Helmut Hubovs Reise in den Vatikan im Spätsommer. Erfahren wird man es, richtig, an Dreikönig.