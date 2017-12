Stockach Allzeit bereit: Warum die Stockacher Feuerwehr Weihnachten entspannt entgegen sieht

Die Festtage sind für die Stockacher Feuerwehr meist ruhig. Die Einsatzkräfte sind trotzdem für alles gewappnet. Sie geben Tipps für eine feuersichere Feier.

Adventskränze, Kerzen mit Dekoration und Weihnachtsbäume: An Weihnachten und über den Jahreswechsel hinaus stehen in Wohnungen und Häusern mehr brennbare Dinge als sonst unter dem Jahr. Wenn dann der Abstand zwischen Kerzenflammen und Tannenzweigen oder Tischdecke schwindet, kann es nicht nur im übertragenen Sinn brenzlig werden. Aber wie bringen die ehrenamtlichen Feuerwehrleute mögliche Einsätze und das Privatleben an den Feiertagen unter einen Hut? Das sei alles ganz problemlos, sind sich der Stockacher Gesamtkommandant Uwe Hartmann, der stellvertretende Stockacher Kommandant Oliver Braunstein und sein Feuerwehrkollege Fabian Dreher, der auch die Öffentlichkeitsarbeit macht, einig. Alle haben ein Auge auf ihre Pieper, aber feiern trotzdem normal Weihnachten. Familie und Ehrenamt kommen sich hier nicht in die Quere.

"In den vergangenen Jahren ist an Weihnachten nichts passiert. Es war eher ruhig", erzählt Braunstein, der hauptberuflich beim Rettungsdienst arbeitet und ehrenamtlich bei der Feuerwehr ist. Vor acht Jahren habe es nur mal einen Fahrzeugbrand gegeben, "aber das hätte auch an jedem anderen Tag passieren können". Die Einsatzwahrscheinlichkeit an Weihnachten sei nicht anders als sonst, ergänzt Hartmann. "Wir müssen immer auf alles vorbereitet sein", sagt er. Eigentlich sei Weihnachten sogar etwas unproblematischer als andere Tage, falls tatsächlich ein Alarm kommen sollte. Das liege daran, dass die ehrenamtlichen Kräfte an normalen Werktagen bei der Arbeit seien, wenn ein Einsatz komme. Wenn sie aber daheim seien, wie an Weihnachten, könnten sie sogar schneller reagieren. Die Weihnachtstage seien im Computer aber wie normale Tage angelegt und Hartmann zum Beispiel hat auch ganz normale Pläne mit seiner Familie.

Bei der Stockacher Feuerwehr ist es so geregelt, dass an Werktagen zwischen 6 und 18 Uhr im Ernstfall zwei Alarmschleifen aktiviert werden. In der restlichen Zeit ist es eine Schleife. "Wenn 30 Leute alarmiert werden, kommen etwa 20", gibt Hartmann als Beispiel. Es würden immer mehr angefordert, weil nicht immer alle könnten. Jemand könne zum Beispiel krank sein oder aus anderen Gründen nicht einsatzfähig, so Fabian Dreher. Jeder müsse selbst einschätzen, ob er fit sei. Die Alarmierung sei insgesamt sehr komplex, erklärt er. Bei kleineren Einsätzen würden weniger Kräfte angefordert, aber wenn bei der Meldung des Brandes bestimmte Stichwörter fallen, wie zum Beispiel "eingeklemmte Person", werden mehr Leute angefordert.

Nicht nur in Bezug auf Weihnachten, sagt Dreher: "Es ist wichtig, dass jeder Rauchmelder in der Wohnung hat. Rauchmelder haben oft schon Schlimmeres verhindert." So hat die Feuerwehr als kleinen Geschenktipp in letzter Minute auch genau diese: Rauchmelder – die kleinen Lebensretter an der Zimmerdecke. Sie seien günstig in jedem Baumarkt zu bekommen. Auch ein Erste-Hilfe-Kasten, eine Löschdecke oder ein Feuerlöscher seien noch Ideen für nützliche Geschenke.

Und wie sieht es bei der Polizei aus? "An Heiligabend ist es nicht anders als an einem normalen Tag", sagt auch Bernd Schmidt, Pressesprecher im Polizeipräsidium Konstanz. Die Reviere seien an den Feiertagen ganz normal besetzt. "Wir hoffen, dass es ruhig bleibt." Wenn aber doch etwas geschehen sollte, seien genügend Einsatzkräfte vorhanden und rücken wie sonst auch aus. "Die Bürger erreichen die Polizei ganz normal", erklärt Schmidt.

Vorbeugung und Tipps für Ernstfall

Der Deutsche Feuerwehrverband hat Tipps für ein sicheres Weihnachtsfest herausgegeben, denen sich auch die Stockacher Feuerwehr anschließt. Auch die Johanniter haben zum Beispiel Hinweise:

Gefahr durch Kerzen: Diese sollten niemals unbeaufsichtigt brennen, vor allem nicht, wenn Kinder dabei sind. Unachtsamkeit sei die häufigste Brandursache, so das Merkblatt. "Bewahren Sie Streichhölzer und Feuerzeuge an einem kindersicherenPlatz auf", heißt es weiter. Genug Sicherheitsabstand von Kerzen zu leicht brennbaren Materialien ist wichtig. "Kerzen gehören immer in eine standfeste, nicht brennbare Halterung." Falls der Weihnachtsbaum echte Kerzen hat, gilt: "Entzünden Sie Kerzen am Weihnachtsbaum von oben nach unten, löschen Sie sie in umgekehrter Reihenfolge ab." Es sei auch wichtig, Löschmittel in der Nähe zu haben. Kerzen an Adventskränzen sollten rechtzeitig gelöscht werden, ehe sie das mit der Zeit ausgetrocknete Tannengrün entflammen können.

