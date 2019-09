Lieder aus der „Neuen deutschen Welle“ stehen beim Jahreskonzert des Eintracht-Chors Stockach im Mittelpunkt. Nachdem im vergangenen Jahr das Motto „We will rock you“ war, gibt es am Samstag, 5. Oktober, 20 Uhr, im Bürgerhaus Adler Post ausschließlich deutsche Musik. „Es geht in die verrückte Welt der 70er- und 80er-Jahre“, schreibt der Eintracht-Chor in seiner Ankündigung. Die ausgewählten Lieder seien bunt, ehrlich und frech.

Auch in diesem Jahr unterstützen die Instrumentalisten der Tom-Alex-Band wieder den Eintracht-Chor. Es stehen insgesamt 13 Stücke auf dem Programm – sowohl acapella als auch mit Band. „Dabei sind natürlich all die Klassiker anzutreffen, die man bei einem solchen Konzert-Motto erwartet“, kündigt der Chor an. „Von Nena und den Luftballons über den Sternenhimmel und Major Tom bis hin zu Falko und Trio ist alles dabei.“ Außerdem haben die Sänger auch Balladen wie „Über sieben Brücken“ dabei, um das Bild rund zu machen. Das Programm beinhaltet zum Beispiel die Lieder „Ich liebe jede Stunde“, „Der Kommissar“, „Sonderzug nach Pankow„, „Hinterm Horizont geht‘s weiter“ und viele mehr. Zusätzlich werde die Band noch zum Thema passende Hits spielen.

Wieder wurde alles vom Chorleiter Udo Krummel arrangiert und auf den Chor zugeschnitten, so die Ankündigung. Die Sänger freuen sich bereits darauf, ihre Arbeit der vergangenen zehn Monate auf der Bühne dem Publikum zu präsentieren. Sie wollen den Zuschauern im Bürgerhaus einen kurzweiligen Abend mit ihrem Konzert bereiten.

Verlosung: Eintrachtchor und SÜDKURIER und verlosen fünf mal zwei Eintrittskarten für das Konzert. Wer zwischen Samstag, 28. September, 8 Uhr, und Montag, 30. September, 12 Uhr, unter (0 13 79) 370 500 70 anruft (50 Cent pro Anruf aus dem Festnetz, Mobilfunkpreise abweichend) und Namen, Adresse, Telefonnummer und das Stichwort Eintrachtchor hinterlässt, nimmt an der Verlosung per Zufallsgenerator teil. Die Gewinner werden telefonisch informiert, wie sie die Karten erhalten.