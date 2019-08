von Reinhold Buhl

„Nach zwölf Ferienfreizeiten kann man durchaus von einer kleinen Tradition sprechen.“ Mit diesen Worten begrüßte Bürgermeister Rainer Stolz viele Gäste, Sponsoren sowie Mitarbeiter des Rathauses zu einem Pressegespräch anlässlich der 12. Ferienfreizeit behinderter Kinder aus dem Rehabilitationszentrum der Stadt Gorishni sowie aus der Stadt Plavni in der Ukraine.

Die sieben jugendlichen Gäste sind am vergangenen Freitag von Mitarbeiterinnen des Rathauses am Züricher Flughafen abgeholt worden, wo für die jungen Gäste ein fast zwei-wöchiges Veranstaltungsprogramm begann. Nach einem knapp zweistündigen Flug von Kiew nach Zürich sollte einem erlebnisreichen Programm nichts mehr im Wege stehen.

Teamarbeit in der Organisation

Die sieben Kinder und Jugendlichen im Alter von acht bis sechzehn Jahren werden von zwei Begleiterinnen und einer Übersetzerin betreut. Daneben stehen viele ehrenamtliche Helferinnen und Helfer, städtische Angestellte, kirchliche Vertreter sowie Vereinsvertreter bereit, die Kinder zu den vielen Programmpunkten zu begleiten.

Die jungen Gäste aus der Ukraine freuen sich über die einstündige Kutschfahrt im Freizeitpark Lochmühle. Bild: Reinhold Buhl | Bild: Reinhold Buhl

Untergebracht werden die Gäste im alten Gesundheitsamt am Stadtgarten, und die Verpflegung erfolgt überwiegend im städtischen Krankenhaus, wobei zu den Ausflügen von der Krankenhausküche Lunchpakete vorbereitet werden. Die beiden städtischen Mitarbeiterinnen Iris Laible und Stefanie Bregenzer haben federführend das Programm für die jungen Leute zusammengestellt, wofür sich Bürgermeister Rainer Stolz besonders bedankte.

Laible erklärt gegenüber dem SÜDKURIER, dass viele Unterstützer zum Gelingen des Aufenthalts beitrügen. Darunter sind Unternehmen, Vereine, Organisationen und Einzelpersonen, die ihren Beitrag leisten.

Mit Spannung warten die jungen Gäste aus der Ukraine auf die bevorstehende einstündige Kutschfahrt, zusammen mit Jürgen Bantel (li.) und Paul Saum vom Lionsclub, der den kompletten Tag in der Lochmühle ausrichtete und finanzierte. | Bild: Reinhold Buhl

Das bisherige Programm umfasste eine Stadtführung mit Waltraud Blässing mit anschließendem Eis-Essen, einen Besuch des Freilichtmuseums in Neuhausen ob Eck, einen Ausflug in den Seepark nach Pfullendorf, sowie einen ganztägigen Ausflug mit dem Lions-Club in den Erlebnispark Lochmühle in Eigeltingen, mit Kutschfahrt und anschließendem Pizza-Essen am Stahringer Flugplatz.

„Für die Kinder ist so ein Tag ein außergewöhnliches Erlebnis mit hohem Erinnerungswert, und für uns Erwachsene ist es eine Gelegenheit, wieder einmal strahlende und dankbare Kinderaugen zu erleben“, erklärte Jürgen Bantle, der Vertreter des Lions-Clubs, der seit zehn Jahren auch einen wesentlichen finanziellen Beitrag zu dieser Ferienfreizeit leistet.

Kinder stellen sich auf Deutsch vor

Im Rahmen des Pressegesprächs bedankten sich Valentyna Kisenke, stellvertretende Leiterin des Kinderheims, sowie Liubov Khyl, Reiseleiterin und Pädagogin, bei Bürgermeister Rainer Stolz sowie bei den vielen Unterstützern dieser guten Sache. Als die Übersetzerin Natalia Voitenko dann noch Stadträtin Monika Haffennegger als „zweite Mutter“ und Bürgermeister Rainer Stolz als „zweiten Vater“ der Kinder bezeichnete, hatte sie die Lacher auf ihrer Seite.

Für viel Applaus sorgte die Vorstellungsrunde der Kinder, denn sie machten ihre kurzen Ausführungen auf Deutsch, sehr zur Überraschung der Anwesenden. Und jedes Kind beendete seinen Redebeitrag mit dem gern gehörten Satz „Ich liebe Stockach“. Es gab allerdings auch Tränen seitens der ukrainischen Gäste, als die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine, der sichtlich seine Spuren bei den Menschen hinterlässt, angesprochen wurden.