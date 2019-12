von Felix Hauser

Alle Jahre wieder, heißt es es in dem berühmten Lied von Friedrich Silcher, das an Weihnachten von vielen gesungen wird. Und alle Jahre wieder kommt für die meisten Arbeitnehmer auch die Betriebsweihnachtsfeier. Doch wie bei jeder Familie unter dem Weihnachtsbaum gibt es auch bei den Firmen Unterschiede, wenn es darum geht, Weihnachten zu feiern. Von ganz klassisch in einem Restaurant bis zu einer gemieteten Halle ist bei den Stockacher Firmen alles mit dabei.

Stockachs größte Arbeitgeber, die Eto Gruppe, hat nicht nur die meisten Mitarbeiter unter den Stockacher Firmen. Das Unternehmen brauchte auch einen besonders großen Ort für seine Weihnachtsfeier – die Jahnhalle. Denn dieses Jahr wurde bei der Eto eine Weihnachtsfeier-Tradition gebrochen. Es fand erstmals eine gemeinsame Betriebsweihnachtsfeier statt. „In den vergangenen Jahren haben die Mitarbeiter der einzelnen Abteilungen ihre eigenen Weihnachtsfeiern veranstaltet. Diese Feiern wurden vom Unternehmen mit einem finanziellen Beitrag unterstützt“, sagt Geschäftsführer Michael Schwabe auf Anfrage.

In diesem Jahr sei dann erstmals der Wunsch aufgekommen, dass es eine gemeinsame Betriebsweihnachtsfeier geben solle. Mehr als 500 Mitarbeiter waren laut einer Pressemitteilung dabei, davon etwa 25 von den Standorten Vaihingen an der Enz und Nürnberg. Wie unterm heimischen Weihnachtsbaum, so gehört auch bei der Betriebsfeier die Musik dazu. Bei der Eto sorgte dafür eine Bläsergruppe aus den eigenen Reihen – und ein DJ.

Mit der Feier wollte das Unternehmen auch etwas zurückgeben. „Die Feier war ein Zeichen der Wertschätzung für unsere Mitarbeiter und ein besonderer Dank für den ganz besonderen Einsatz, den viele Kollegen in den vergangenen Boomjahren für das Unternehmen gezeigt haben“, erklärt der Geschäftsführer. Ehrungen habe man kürzlich bei einer separaten Veranstaltung gemacht. „Auf diese treuen Mitarbeiter sind wir sehr stolz und organisieren für sie deshalb eine separate Veranstaltung“, sagt der Chef der Eto-Gruppe. Als Ritual hätten die Auszubildenden jährlich Weihnachtslieder einstudiert und diese bei den Weihnachtsfeiern gemeinsam vorgetragen, fügt Schwabe an.

Rituale gibt es bei der Baumer GmbH, die seit 2017 im Gewerbegebiet Blumhof ansässig ist, nicht. Dafür ging es spielerisch rund. „Mitarbeiter aus unterschiedlichen Abteilungen traten in Teams gegeneinander an“, so Bettina Wißler vom Marketing des Unternehmens. Das Gewinnerteam habe anschließend einen Gutschein für eine gemeinsame Unternehmung bekommen, fügt sie an. An der Weihnachtsfeier nahmen 115 Mitarbeiter teil. „Unsere Weihnachtsfeier fand nach einem Empfang in der Produktionshalle in der hauseigenen Kantine statt“, sagt Bettina Wißler. Das Organisationsteam gestalte die Weihnachtsfeier jährlich neu, um für Abwechslung zu sorgen, sagt sie.

Musik gehört dazu – im Unternehmen wie unter dem heimischen Weihnachtsbaum

Untermalt wurde die Feier auch hier von weihnachtlicher Musik. Jedoch nicht von der hauseigenen Band – einzelne Mitglieder seien verhindert gewesen, sagt Wißler. Mitarbeiterehrungen gab es bei Baumer ebenfalls noch nicht. Da sei noch offen, wie das in Zukunft gemacht werde. Die Weihnachtsfeier soll bei der Firma, die auf Sensoren spezialisiert ist, den Zusammenhalt unter den Mitarbeitern stärken, sagt Wißler: „Die Weihnachtsfeier soll dazu dienen, dass sich die Mitarbeiter untereinander besser kennenlernen können und das Gemeinschaftsgefühl auch abteilungsübergreifend gestärkt wird.“

Ein paar Gebäude weiter bei der Firma Qiagen Lake Constance wird die Frage, ob die Mitarbeiter mit der Weihnachtsfeier belohnt werden, ganz klar mit „Ja“ beantwortet. „Damit feiern wir die gemeinsamen Erfolge des vergangenen Jahres“, sagt Carolin Bistricky von der Marketing-Abteilung. Ganz klassisch waren die Mitarbeiter in einem Stockacher Restaurant zu Gast. Dort habe fast die gesamte Belegschaft, insgesamt waren 60 Mitarbeiter da, gemeinsam gegessen. Dazu habe es ein kleines Überraschungsprogramm gegeben, erzählt sie. Ein jährliches Ritual gibt es laut Bistricky aber nicht. Mitarbeiterehrungen fänden in einem anderen Rahmen statt, sagt sie.