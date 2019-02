Die Kunden der SÜDKURIER-Geschäftsstelle in Stockach erwartet ab dieser Woche ein neues Gesicht am Schalter. Alexandra Wolf hat am Montag ihre Arbeit in der Geschäftsstelle begonnen – und hat am selben Tag angefangen, für das Medienhaus zu arbeiten. Denn bislang war die gelernte Bankkauffrau bei der Sparkasse Karlsruhe beschäftigt.

Der Wechsel in die Bodensee-Region und der damit verbundene Wechsel der Branche ist bei ihr, wie so oft, der Liebe geschuldet. Denn ihr Ehemann sei für den Beruf nach Stockach gekommen, erzählt sie. Auf die Stelle beim SÜDKURIER sei sie durch eine Anzeige aufmerksam geworden und habe sich gleich gedacht, dass das gut passen könnte. Denn auch in ihrem bisherigen Arbeitsumfeld hatte Alexandra Wolf viel mit Kunden zu tun. Nun tauscht sie den Bankschalter gegen den Schalter des Medienhauses ein und freut sich schon auf die vielen Menschen aus Stockach und Umgebung, die sie nun kennenlernen wird: "Das ist etwas, was ich gerne mag", sagt die 48-Jährige, die nun in Münchhöf lebt. Außerdem werde sie, neben dem Schwerpunkt in Stockach, auch als Springerin in den Geschäftsstellen rund um den Bodensee arbeiten, so Wolf.

Und was macht sie, wenn sie gerade nicht an ihrem Arbeitsplatz in einer SÜDKURIER-Geschäftsstelle Platz nimmt? Ihre Hobbys seien vor allem Lesen und ihr Hund, erzählt sie. Außerdem koche und backe sie gerne. Wolf ist verheiratet und hat zwei erwachsene Kinder.

Alexandra Wolf folgt auf Cilli Engst, die nach beinahe 28 Jahren als Teil der Belegschaft des Medienhauses im Herbst ihren letzten Arbeitstag hatte. Am Schalter der Stockacher Geschäftsstelle erwarten nun Doris Joos und Alexandra Wolf alle Kunden, die eine Anzeige aufgeben oder Eintrittskarten kaufen wollen – und natürlich alle, die ein anderes Anliegen rund um die Zeitung haben.