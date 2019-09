von Reinhold Buhl

Wer sein Kind in die Schule schickt, möchte auch, dass der Nachwuchs den Schulweg sicher zurücklegt. Alle zwei Jahre findet in der Stockacher Grundschule an der Tuttlinger Straße eine Veranstaltung zu genau diesem Thema statt.

Die diesjährige Veranstaltung wurde von Mitgliedern des Service-Clubs Round Table der Sektion Stockach-Überlingen durchgeführt. Bei der Veranstaltung, die sowohl einen theoretischen als auch einen praktischen Teil beinhaltete, boten die Round-Tabler Jörg Munck, Felix Görlach, Stefan Hofmeister sowie Christian Mühlherr einen sehr beeindruckenden Anschauungsunterricht zum Thema „Raus aus dem toten Winkel“. Die Kinder der Grundschulklassenstufen 3 und 4 – insgesamt acht Klassen – sollten für dieses Thema sensibilisiert werden. Konkret ging es um den berühmten toten Winkel, der für Radfahrer, Fußgänger und besonders für kleine Kinder beim Abbiegen großer Lastwagen zur tödlichen Falle werden kann.

Sicherheitstraining für die Schüler

„Tatsächlich geschehen vier von sechs tödlichen Unfällen mit Fußgängerbeteiligung dadurch, dass sie vom Lenker eines Lasters aufgrund des nicht-einsehbaren toten Winkels übersehen werden“, erklärt Schulleiter Frank Sauer, der sich über die Aktion seitens der Round-Tabler sehr freute. „Ich finde es super, dass junge Männer einen halben Tag opfern, um meinen Schülern zu helfen, sicher durch den immer mehr zunehmenden Verkehr zu finden“, ergänzte Sauer. Dieses Sicherheitstraining für die Kleinen finde alle zwei Jahre statt, und dadurch, dass jeweils zwei Klassenstufen mitmachten, sei sichergestellt, dass tatsächlich jedes Kind seiner Schule dieses so wichtige Training durchlaufe.

Rektor Sauer hob hervor, dass der Termin der diesjährigen Veranstaltung insgesamt sehr gut in den schulischen Verlauf passe, da momentan auch das Verkehrs-Sicherheitstraining in Unteruhldingen stattfinde. Generell lege er großen Wert auf diese Art Veranstaltungen, bei denen das Thema Sicherheit für die Kleinen im Fokus stehe, und wies in diesem Zusammenhang auch auf die jährliche ADAC-Aktion „Gelb-Westen für Erstklässler„ sowie auf die angebotenen Radfahrkurse hin.

Die Kleinen dürfen auf dem Fahrersitz Platz nehmen

Sandra Heller-Wahl, Klassenlehrerin der Klasse 3c und neue Lehrkraft an der hiesigen Grundschule, zeigte sich ebenfalls sehr angetan von der morgendlichen Aktion auf dem Schulhof, wo ein großer Lkw bereitstand, um den Kindern auch praktisch die Problematik des toten Winkels zu veranschaulichen. „Da das Thema Verkehrssicherheit auch Thema im Fach Sachkunde ist, stellt diese Aktion eine wertvolle Ergänzung zum theoretischen Unterricht dar“, erklärt Heller-Wahl, die zuvor ihrer Klasse im Klassenzimmer einen Film gezeigt hatte, der darstellte, was ein Lastwagen-Fahrer sieht und was er nicht sehen kann – eben diesen berühmten toten Winkel.

Natürlich war dann der praktische Teil am Laster der unbestrittene Höhepunkt für die Kleinen, die mit Hilfe eines Round-Tablers die hohen Stufen zum Führerhaus des Lastwagens hochsteigen und auf Fahrersitz oder Beifahrersitz Platz nehmen durften. Bereits der hohe Einstieg zum Führerhaus – vier senkrechte Stufen, die schon für Erwachsene eine Herausforderung darstellen – mussten von den Kleinen erklommen werden, um dann tatsächlich zu erkennen, dass sie in den Seitenspiegeln ihre Schulkameraden nicht sahen, die sich in einem durch Trassierband abgegrenzten Bereich seitlich des Lastwagens aufhielten.