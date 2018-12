von Cornelia Giebler

Wenn Idealismus, Leidenschaft und die Liebe zum Akkordeon zusammentreffen, wird ein Akkordeonorchester geboren. Kann das Orchester nach 60 Jahren Geburtstag feiern, ist dies natürlich ein prima Anlass, mit Freunden und Gästen ein großes, musikalisches Fest zu feiern.

In die Weiherbachhalle Zoznegg hatte das Akkordeon-Orchester Zoznegg zu seinem Jubiläumskonzert eingeladen und bescherte den Besuchern neben berühmten und mitreißenden Melodien auch viele emotionale Momente.

Zwölf Musiker machten den Anfang

Die Vorsitzende Corinna Theis zeigte in ihrer Begrüßung ihre Dankbarkeit und Freude, dass ihr Vater, Werner Kempter, mit dabei sein konnte. Er hatte im April 1958 mit elf Spielern das "AOZ" gegründet, in den folgenden Jahrzehnten 80 Kinder ausgebildet, von denen einige dem Orchester bis heute treu geblieben sind. Zwei Gründungsmitglieder konnte Theis ebenfalls begrüßen: Bärbel Messmer und Albert Heim. Rudi Renner musste aus gesundheitlichen Gründen seinen Besuch absagen.

Orchester zeigt sich bestens aufgelegt

Dirigentin Cornelia Messmer schilderte die weitere Entwicklung. Nach 40 Jahren gab Kempter den Dirigentenstab an Uwe Müller ab; zehn Jahre später übernahm diesen dann Cornelia Messmer. "Wie Du siehst, haben sich deine Mühen gelohnt: Dein Verein ist 60 Jahre alt," dankte Messmer dem Ehrendirigenten, dem sie mit der Aufführung der "Leichten Kavallerie" einen musikalischen Wunsch erfüllte.

Auch im weiteren Programm ließen die Musiker die Zuhörer in bekannten Melodien baden: "Thank you for the Music" von ABBA, große Hits von Elton John und Eric Clapton, "I will follow him" aus "Sister Act", der Ohrwurm "Don`t worry, be happy" und die Filmmusik der "Glorreichen Sieben" gab es von dem bestens aufgelegten Orchester in transparenter Klangvielfalt zu hören.

Der Kirchenchor kommt mit auf die Bühne

"Bis bald, auf Wiedersehen" sangen Thorsten Schreiber und Daniel Keller, der wieder charmant und unterhaltsam durchs Programm geführt hatte, als Zugabe, begleitet vom Orchester in einem Arrangement von Werner Kempter. Der Kirchenchor Zoznegg, der unter Leitung von Hans Bettinger das Konzertprogramm mit bewegenden, aber auch fröhlichen Liedern eröffnet hatte, gesellte sich am Ende zum Orchester auf die Bühne, um mit diesem gemeinsam den Walzer vom "Schönen Bodensee" anzustimmen.

Für ihre Treue zum Verein konnten Vorsitzende Theis und Jürgen Lempp als Vertreter des Deutschen Harmonika-Verbandes vier aktive Musiker ehren: Sabrina Messmer für 25 Jahre aktive Mitgliedschaft, Barbara Dangel für 20 Jahre Tätigkeit im Vorstand, Bernd Futterknecht für 30 Jahre Tätigkeit im Vorstand und Cornelia Messmer, die nach 40-jähriger Mitgliedschaft zum Ehrenmitglied ernannt wurde und für ihre 10-jährige Dirigententätigkeit zusätzlich geehrt wurde.