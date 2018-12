von Reinhold Buhl

Fünf Chöre hatten eingeladen und über 300 Zuhörer sorgten für ein volles Haus in der evangelischen Melanchthonkirche in Stockach. Der Humanist, Reformator und Zeitgenosse Luthers sowie Namensgeber der evangelischen Kirche in Stockach, Philipp Melanchthon, hätte sich sicher über den großen Zuspruch in der nach ihm benannten Kirche gefreut, den die Chöre erhielten.

Eingeladen zu dieser Einstimmung auf das Weihnachtsfest hatte der Bezirk Stockach des Bodensee-Hegau-Chorverbandes, dessen stellvertretender Bezirksvorsitzender Wolfgang Kreutel bei der Begrüßung darauf hinwies, dass eingehende Spenden dem Krankenhausförderverein zugutekommen werden.

Für die rund 160 Mitwirkenden aus den fünf Chören war es eine große Freude, vor so vielen Zuhörern singen zu dürfen. Wie der lang anhaltende Applaus am Schluss zeigte, hatten die Zuhörer die 15 Titel sehr genossen und wurden durch die Lieder in vorweihnachtliche Stimmung versetzt.

Bunt gemischtes Programm

Das Programm war bunt gemischt, von heiter bis besinnlich, mal wurde a cappella gesungen, mal mit Klavier, Orgel- und Trompetenbegleitung. Und bei dem einen oder anderen Titel sprang der Funke auch auf die Zuhörer über, so als zum Beispiel die Chorgemeinschaft Bodman-Espasingen unter der Leitung von Maria Brommer José Felicianos "Feliz Navidad" vortrug und die Zuhörer in den Refrain spontan einstimmten.

Den Auftakt des abwechslungsreichen Konzerts machten die Kinder der Grundschule Wahlwies, die unter der Leitung von Celia Joos und zur Klavierbegleitung von Birgitte Mauch drei Lieder zum Besten gaben und dafür viel Applaus erhielten.

Der MGV Nellenburg gemischter Chor Hindelwangen und Gospelchor Hindelwangen freuen sich über den großen Applaus, den sie für ihre Darbietungen erhielten. Im Vordergrund Chorleiter Eberhard Graf. | Bild: Reinhold Buhl

Der MGV Nellenburg gemischter Chor Hindelwangen und Gospelchor bewiesen unter der Leitung von Eberhard Graf, dass man weihnachtliche Stimmung eigentlich herbeisingen muss, was ihnen mit dem Titel "Wenn wir Weihnachtslieder singen, dann kommt weihnachtliche Stimmung auf" gut gelang. Für etwas Popmusik sorgte der Chor "Gsang for fun" unter der Leitung von Janina Walter, der den berühmten Boney M. Titel "Mary's boychild, Jesus Christ", schwungvoll interpretierte. Der Chor aus Zizenhausen wurde von Walter Dix am Klavier und von den Trompeterinnen Yvonne Schmid und Janina Knecht begleitet.

"Gsang for fun" Zizenhausen freuen sich über ihren Applaus. Im Vordergrund rechts Chorleiterin Janina Walter. | Bild: Reinhold Buhl

Den letzten Teil des Konzerts bestritt der Eintracht-Chor Stockach, der unter Leitung von Udo Krummel drei Lieder präsentierte. Darunter waren das französische Weihnachtslied "Engel singen Jubellieder" sowie ein schwungvolles Adventsmedley, bestehend aus vier Titeln.

Im Eintracht-Chor Stockach waren vereinzelte Nikolausmützen zu sehen. Im Vordergrund links steht Chorleiter Udo Krummel, der mit seinen Sängern den Applaus entgegennimmt. | Bild: Reinhold Buhl

Bevor sich Udo Krummel vom Dirigentenpult zur Orgelbank begab, um mit allen Chören und den Zuhörern zusammen "Macht hoch die Tür, die Tor macht weit" zu singen, ergriff der Vorsitzende des Krankenhausfördervereins, Hubert Steinmann, das Wort. Er bedankte sich bei allen Akteuren für die "fantastische Einstimmung auf Weihnachten". Ihm sei sehr wohl bewusst, wie viel Arbeit und Vorbereitungszeit in so einem Konzert stecke. Natürlich freue er sich ganz besonders über die Spenden zu Gunsten seines Vereins.