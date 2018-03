Stockach Adler-Kreuzung: Umbau beginnt erst eine Woche später

Das Regierungspräsidium nennt nun Montag, 9. April, als Baubeginn.

Der Umbau der Hindelwanger Adler-Kreuzung zu einem Kreisverkehr beginnt erst am Montag, 9. April. Dies teilt das Regierungspräsidium (RP) Freiburg in einer Pressemeldung mit. Bisher war in Mitteilungen und bei einer Informationsveranstaltung vom 3. April als Baubeginn die Rede. Ab der ersten Schulwoche müssen sich Autofahrer nun auf Einschränkungen einstellen, so die neue Mitteilung des RP.