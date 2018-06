Für die Verkehrsteilnehmer und Anlieger gibt es beim Bau des Adler-Kreisels eine wichtige Änderung: Die Vollsperrung Anfang September ist vom Tisch. Diese war ursprünglich geplant, um im Kreisverkehr und an allen Zufahrtsstraßen die Deckschicht aufzubringen. Doch jetzt teilte das Regierungspräsidium Freiburg (RP) mit, dass der Kreisel Anfang September nach dem Abschluss der zweiten Bauphase komplett für den Verkehr freigegeben werde.

Der Wegfall der Vollsperrung sei so entschieden worden, um die Verkehrssituation zu entspannen, erklärte Stephan Belke von der Neubauleitung Singen des RP auf Nachfrage. Die Ersatzfahrbahn neben dem Kreisel für den Verkehr der Bundesstraße 313 im nächsten Bauabschnitt wird breiter und zur Umleitung für beide Fahrtrichtungen anstatt nur für eine. "Die Fahrbahn ist sieben Meter breit. 3,5 Meter für jede Richtung", erklärt Uwe Kärger von der Firma Strobel. Die Behelfsstraße läuft nordöstlich auf der freien Fläche neben dem Baufeld und wird die Tuttlinger Straße (K 6180) aus Richtung Oberstadt mit der Meßkircher Straße (B 313) Richtung Zizenhausen verbinden.

Die Verbreiterung dieser provisorischen Fahrbahn macht es sowohl dem Verkehr als auch den Bauarbeitern einfacher. "Das komplette Baufeld ist frei", sagt Stephan Belke. Die ursprüngliche Planung sah vor, bereits eine Fahrtrichtung über die weitgehend fertige Kreiselhälfte zu leiten und erst Anfang September im Rahmen einer Vollsperrung den Kreisel und alle Zufahrten mit der Deckschicht zu versehen. Da dies nun doch nicht der Fall sein wird, kann dort bereits die endgültige Asphaltdeckschicht aufgebracht werden. Auch auf der anderen Kreiselseite in der zweiten Bauphase entsteht direkt ein komplett fertiger Straßenbelag mit Deckschicht.

Mehrere Fahrzeuge sind momentan im ersten Bauabschnitt im Einsatz, um die Straßenflächen, aber auch Teile der künftigen Gehwege und Verkehrsinseln zu asphaltieren. Auf den Straßenbereich kommen acht Zentimeter Bindeschicht und dann vier Zentimeter Deckschicht, erklärt Kärger. Die Arbeiten liegen voll im Zeitplan und die zweite Bauphase beginnt planmäßig am Montag, 2. Juli.

Und so sehen alle Umleitungen in der zweiten Bauphase aus: Der Verkehr auf der B 313 wird über die Behelfsfahrbahn und die Höllstraße geführt. Für den Verkehr von der B 14 gibt es eine großräumige Umleitung, für die die Beschilderung momentan in der Vorbereitung ist. "Diese sieht vor, die Verkehrsteilnehmer schon bei Neuhausen ob Eck über die B 311 in Richtung Meßkirch und ab Meßkirch über die B 313 nach Stockach zu führen", so das RP in seiner Mitteilung. Für den Anliegerverkehr ist die Oberdorfstraße die Umleitungsstrecke. Dort laufen bereits seit Baubeginn immer wieder Tempokontrollen, die die Stadt beim Infoabend vor dem Baubeginn den Bürgern versprochen hatte. Der Hindelwanger Ortsvorsteher Wolf-Dieter Karle erzählt, dass er von Anwohner Rückmeldungen bekommen habe, dass der Verkehr bisher erträglich sei.

Karle freut sich schon auf den fertigen Kreisverkehr. "Es wird der modernste in ganz Stockach", sagt er. Denn es seien auch Radfahrer, Fußgänger, Rollstuhlfahrer und Sehbehinderte berücksichtigt. Für letztgenannte gibt es auf den Verkehrsinseln einen speziellen Belag, wie Uwe Kärger erläuterte.

Eckdaten und Kosten Die Fahrbahn im Kreisverkehr wird 4,5 Meter breit sein. Hinzu kommen 2,5 Meter auf einem befestigten Innenring, der großen Fahrzeugen mehr Raum zum Rangieren bietet. Dieser erhält Crea-Asphalt, der wie eine Pflasterfläche aussehe, erklärt Uwe Kärger von der Baufirma Strobel. Der Kreisel-Innenteil wird begrünt und hat einen Durchmesser von 21 Metern. Der Bund investiert in den Umbau der Kreuzung zum Kreisverkehr insgesamt rund 975 000 Euro. (löf)

