Unter Feiertagen verstehen wir in der Regel Festtage wie Weihnachten, Ostern oder Pfingsten. In Baden-Württemberg gibt es aktuell zwölf solcher Feiertage. Oft kommt dann die Familie zusammen, deren Mitglieder sich vielleicht längere Zeit nicht gesehen haben. Man hat sich viel zu erzählen. Bei einem dem Anlass angemessenen Mahl wird ausgiebig und gut gegessen. Andere Familien wiederum unternehmen lieber einen gemeinsamen Ausflug an der frischen Luft.

Wie auch immer Feiertage begangen werden – ob alleine oder mit der ganzen Familie: Ja, schön sind sie. Doch wer einmal ehrlich zu sich selbst ist, dem gefällt vor allem eines an Feiertagen: Im Normalfall muss man nicht arbeiten! Also einfach mal faul die Füße hochlegen, entspannen und nichts tun, denkt sich wohl so mancher. Dem stressigen Arbeitsalltag somit für zumindest 24 Stunden entfliehen und ausgiebig Zeit für sich haben.

Wem nun die vielen positiven Eigenschaften von Feiertagen durch den Kopf schwirren, der wird zwangsläufig zum Schluss kommen: Bitte mehr davon! Und tatsächlich: Neben den im Kalender bereits seit Ewigkeiten verankerten Feiertagen wie Christi Himmelfahrt oder Fronleichnam gibt es zahlreiche weitere, wie zum Beispiel den Mojito-Tag. Der Haken an der ganzen Sache: Feiertage wie jener sind wohl eher zum Scherz erfunden worden. Frei haben Arbeitnehmer deswegen zumindest (noch) nicht. Das ist natürlich schade, doch kein Grund, um Trübsal zu blasen. Stoßen wir lieber gemeinsam mit einem Mojito an. Aber halt, was genau ist das überhaupt? Es handelt sich um ein alkoholisches Mixgetränk aus hellem kubanischen Rum, Limettensaft, Minze, Rohrzucker und Sodawasser. Hört sich nach ziemlich viel Arbeit an, bis man den Mojito dann endlich genießen kann, oder? Gut, dass das deutsche Nationalgetränk Nummer eins Bier ist. Und das ist schnell servierbereit.

Wer sowohl auf Mojito wie auf Bier keine Lust hat – kein Problem. Heute stehen nämlich gleich mehrere kuriose Feiertage ins Haus: Zum Beispiel der Welt-Emoji-Tag, der Tattoo-Tag, der Tag des Hot Dogs und der Internationale Tag der Gerechtigkeit. Also einfach einen aussuchen, denn für jeden scheint etwas dabei zu sein.