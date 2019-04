Lob und Anerkennung gehören zu Schulabschlussfeiern, denn ein erfolgreicher Abschluss soll auch entsprechend gewürdigt werden. An der Fachschule für Landwirtschaft in Stockach sprachen die Laudatoren zusätzlich von großem Respekt vor den Absolventinnen. 18 Frauen hatten im Oktober 2017 die Ausbildung zur "Staatlich geprüften Fachkraft für Hauswirtschaft" begonnen, zwölf bestanden den Härtetest, den der Spagat zwischen Beruf, Familie und Schulbesuch darstellt, und erhielten nun ihre Zeugnisse und Urkunden.

Schulleiter Thomas Hepperle sagte, allein in Baden-Württemberg gebe es fünf Millionen Privathaushalte. Die Gesellschaft profitiere unglaublich davon, dass Frauen fast alleine die Haushalte führten: "Pflege, Vorsorge, Verpflegung und Persönlichkeitsentfaltung der Kinder sind der wichtigste Beitrag für die Daseinsvorsorge der Menschen." Die Schülerinnen hätten sich in den letzten anderthalb Jahren großes Wissen und viele Fertigkeiten angeeignet. Für diese Möglichkeit dankte er vielen Stellen: dem Landratsamt als Schulträger, der Stadt, die immer ein offenes Ohr habe, dem Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverband (BLHV) und den Landfrauen, die die Schule stärkten, sowie den Lehrkräften und den Schülerinnen.

Ausbildung passt sich in globale Megatrends ein

Philipp Gärtner, Erster Landesbeamter, betonte, die Überregionalität der Fachschule sei so gedacht. Hepperle hatte zuvor erwähnt, man habe Schülerinnen und Schüler aus sieben Landkreisen. Hauswirtschaft, so Gärtner, klinge etwas altbacken. Dabei habe die Ausbildung viel mit Megatrends wie Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung zu tun. Die Fachschule habe einen wichtigen Platz im Landkreis und der Region, er sei sicher, dies auch dem neuen Landrat vermitteln zu können.

Als Sprungbrett für häusliche Ökonomie und beruflichen Einstieg betitelte Peter Brecht vom Regierungspräsidium Freiburg die Ausbildung: "Der Bedarf wird steigen, weil viele Menschen das nicht können." Die Einsatzmöglichkeiten seien so vielfältig wie das Leben. Er wünschte den Frauen persönlichen wie beruflichen Erfolg.

Diesen Wünschen schloss sich Bürgermeister Rainer Stolz an, der betonte, die Schule sei alles andere als nur theoretisch unterwegs: "Praktisch, entschlossen, lebensnah – die Schule ist gut und richtig, sie hat ihren Platz. Sie muss weiter bestehen." Mit Doris Eichkorn von den Landfrauen kam endlich auch eine Frau zu Wort. Sie warb dafür, sich für die Ziele von Frauen einzusetzen und mit den Landfrauen für Rechte und Chancen zu kämpfen. "Die Ausbildung öffnet neue Türen zu neuen Einkommensfeldern oder in die Selbstständigkeit", sagte sie.

Absolventinnen berichten von ihren Erfahrungen

Vier Absolventinnen mit unterschiedlichen Berufen stellten sich den Fragen der Fachschulbeauftragten Hildegard Schwarz. Andrea Will, 29, ist Controllerin in der Automobilindustrie. Sie fand das Vermarktungsprojekt spannend. "Die vielen kreativen Produkte hätten Potential am Markt." Swetla Yonkova hat in Bulgarien studiert und viel dazu gelernt. Anika Fritz, 22, hat die Planung und das Kochen des Weihnachtsmenüs in guter Erinnerung und für die 50-jährige Silke Lorschiedter waren die Exkursionen zu landwirtschaftlichen Betrieben beeindruckend. Obwohl es manchmal nicht leicht gewesen sei, alles unter einen Hut zu kriegen, waren sie sich einig: Die Ausbildung sei für alle Altersstufen empfehlenswert.