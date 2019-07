von Susanne Schön

Aufgeregt und sehr schick bevölkerten die Abiturienten des Stockacher Wirtschaftsgymnasiums mit ihren Familien wieder die Zoznegger Weiherbachhalle. Hier feierten sie ihren Abschluss und bewiesen, dass sie ihre Hausaufgaben auch hier gemacht hatten. Mit der geleisteten Vorarbeit und kompetentem Auftreten meisterten sie auch die Prüfung Abiball und empfahlen sich so für ihre zukünftigen Laufbahnen.

Studium, Ausbildung, Ausland

Und diese sind durchaus vielfältig: Die Mehrheit hat sich für ein Studium entschieden, von klassisch BWL über Informatik, Sportwissenschaft, Biologie, Finanzmathematik, Maschinenbau bis zu Hotelmanagement. Manch einer startet in völlig neu konzipierte Studiengänge wie Digital Business Management. Es werden aber auch Ausbildungen in den Bereichen Informatik, Automobile, Medizin und Industrie angestrebt.

Zudem erobern die Abiturienten mit Work and Travel, Reisen, Au-pair-Aufenthalten in den USA und China, ein FSJ im erzieherischen Bereich und Praktika die Welt und bereiten sich so auf ihren beruflichen Werdegang vor.

„Ein Gipfel ist erklommen“

Andreas Maier blickte als Lehrer und Leiter der Abteilung Berufskolleg und Wirtschaftsgymnasium auf den Werdegang der Schüler zurück: „Ein Gipfel ist erklommen: unsere Abiturienten haben den höchsten deutschen Schulabschluss erreicht, die allgemeine Hochschulreife. In zwei unterschiedlichen Profilen, Wirtschaft und Internationale Wirtschaft habt ihr gemeinsam eine lange Wanderung gemeistert!“

Sie hätten nun viele Kenntnisse und Erkenntnisse, neues Fachwissen, methodische, sprachliche und soziale Kompetenzen im Gepäck. Darüber hinaus brauche es auch eine gute Portion Biss, Ehrgeiz und Motivation, um weitere Gipfel zu erreichen.

Für eigene Ideen einstehen

Auch Rektorin Claudia Heitzer und Mühlingens Bürgermeister Manfred Jüppner hatten noch einige Gedanken, die sie den jungen Menschen mit auf den Weg gaben. Heitzer rief sie auf, Verantwortung zu übernehmen, sowie für sich und die eigenen Ideen einzustehen.

Jüppner hob hervor, dass man auch ohne Studium Zufriedenheit erreichen kann und hoffte, dass die Abiturienten ihrer Heimatregion erhalten blieben. „Ich wünsche Ihnen und uns, dass sie sich zu grandiosen Führungspersönlichkeiten entwickeln.“ Denn das Gemeinwesen könne nur funktionieren, wenn jeder etwas dazu beitrage.

Auch die zehn Preisträger stellten sich zu einem Gruppenfoto auf. | Bild: Susanne Schön

Zeugnisse, Preise und Spiele

Der offizielle Teil nach Einlass und Sektempfang wurde von der Schulband umrahmt und von Gavin Listander und Pierre Delhey moderiert. Zum Abschluss gab es Zeugnisse und Preise von den Klassenlehrern Saskia Metzler und Johannes Schnell. Nach dem offiziellen Teil wurde das Buffet eröffnet. Es folgte die Verabschiedung der Abiturienten von ihren Lehrern mit passenden Liedern und persönlichen Sprüchen, und dann begann der ausgelassene Teil des Abiballs mit Spielen wie Tischtennis, Kinderbilder erraten, einem Quiz, Karaoke mit allen Schülern sowie einem Bestrafungslied für die Lehrer.